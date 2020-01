Alfred Finnbogason will erst spielen, "wenn ich mich gut fühle"

Plus Alfred Finnbogason liegt in der Reha voll im Plan. Der FCA-Torjäger sieht sich nicht verletzungsanfälliger als andere Spieler. Wie er seine Ausfälle begründet.

Als Alfred Finnbogason seinen Weihnachtsurlaub in Florida gebucht hatte, ging er von entspannten Tagen im Kreise der Familie aus. Ein Haus hatte er reserviert, Freundin Frida, die Kinder Viktoria und Emil, aber auch die Eltern des Paares und Geschwister reisten nach Übersee. Insgesamt 14 Leute bezogen das Ferienhaus. Entspannung war für Finnbogason jedoch selten angesagt. Gerne darüber sprechen mag der Isländer nicht, aber einmal mehr muss er erzählen, wie er sich nach einer Verletzung zurück in den Kader des FC Augsburg kämpft. In den USA sah der 30-Jährige öfter den Athletikraum als den Strand. „Es fühlte sich nicht ganz wie Urlaub an. Ich habe hart gearbeitet“, betont Finnbogason.

FCA-Torjäger Alfred Finnbogason weiß, wie man mit Verletzungen umgeht

Verletzt zu sein, das begleitet den Isländer seit seiner Zeit in der Fußball-Bundesliga. Immer wieder warfen ihn Blessuren zurück. Unfreiwillig entwickelte er Routine in Umgang mit Verletzungen, Operationen und Reha. Er machte Erfahrungen, die niemand gerne macht, die ihm in seiner jetzigen Situation aber weiterhelfen.

Der smarte Isländer müht sich, Positivität auszustrahlen. Zu dieser ermahnte er sich nach seiner Schulterverletzung, die er sich Mitte November im EM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei zugezogen hatte.

Finnbogason wehrt sich entschieden gegen den Eindruck, es hätte mit allgemeiner Verletzungsanfälligkeit zu tun. Schließlich sei er gestoßen worden und unglücklich gefallen, meint er. „Manchmal passieren Szenen, in denen man nichts machen kann. Das ist einfach Pech.“

Seit 2016 verpasste Finnbogason 48 Partien des FC Augsburg

Seit Februar 2016 steht der Stürmer beim FCA unter Vertrag; zunächst war er ausgeliehen, später wurde er fest verpflichtet. Theoretisch hätte er seit dieser Zeit 128 Ligaspiele bestreiten können, in der Praxis absolvierte er jedoch nur 76 Partien. Viermal stand er ohne Einsatz im Kader. Dass er dennoch 34 Bundesligatreffer erzielt hat, ist umso bemerkenswerter.

Seine Krankenakte hätte aber nichts mit seinem Körper zu tun, meint der Isländer. Er verweist auf etliche Begegnungen mit Verein und Nationalmannschaft, auf eine Europa- und eine Weltmeisterschaft. Mit Nachdruck sagt Finnbogason: „Man darf nicht vergessen: Bevor ich zum FC Augsburg kam, habe ich kaum eine Verletzung gehabt. Es ist nichts kaputt mit meinem Körper. Ich bin überzeugt, dass ich diese Phase überstehen werde und noch viele Jahre Fußball spielen werde.“ Täglich beschäftige er sich damit, was er ändern könne. Wie er noch fitter werde.

Reha verläuft aktuell nach Plan

Wenn Finnbogason in der Hotellobby des Mannschaftshotels auf Malta erzählt, wirkt er zuversichtlich. Seine angestrebten 30 Ligaspiele wird er nicht mehr erreichen können, aber Ärzte sind überrascht, wie beweglich Finnbogason im Schulterbereich bereits wieder ist. Der Spieler bestätigt: „Ich fühle mich sehr gut und vor dem Plan.“

Nicht zum ersten Mal absolviert Finnbogason während eines Trainingslagers Übungen alleine, während zwischen seinen Mitspielern ein paar Meter entfernt der Konkurrenzkampf tobt.

Noch verhindert eine Schlinge, dass Finnbogason den Arm zu weit in die Höhe streckt. Das Risiko, sich ein weiteres Mal die Schulter auszukugeln, will er nicht eingehen. Zwei, drei Monate lang wird Finnbogason daher den Schutz während der Trainings und Spiele tragen.

Den Rückrundenstart des FCA wird Finnbogason verpassen

Ende Januar soll Finnbogason dann für ein Pflichtspiel bereit sein. Wann er wirklich in den Kader eines Pflichtspiels zurückkehrt, darüber entscheidet letztlich Augsburgs Trainer Martin Schmidt. Aber auch der Spieler selbst. Fehler der Vergangenheit will er jedenfalls nicht mehr begehen.

Bereits im Sommer hatte bei Finnbogason ein Umdenken stattgefunden. Nach seinem Sehnenriss in der Wade hatte er sich eine längere Aufbauphase gegönnt, ehe er wieder an die Belastungsgrenze ging. Der Körper hatte es ihm gedankt. Selten zuvor fühlte sich Finnbogason derart austrainiert, selten zuvor derart stabil. Am damaligen Vorgehen will er sich nun orientieren, mit den Erfahrungen eines 30-Jährigen hat er Lehren gezogen. „Ich spiele, wenn ich mich gut fühle. Nicht, wenn jemand mich braucht oder wir in Not sind. Das habe ich zu oft gemacht.“

Behutsames Herantasten soll gewährleisten, dass der Isländer über einen längeren Zeitraum hinweg mitwirken kann.

Denn er hat ein mittelfristiges Ziel: die über den Kontinent verteilte Europameisterschaft im Sommer. Finnbogason will sich über die Play-offs im März noch für das Turnier qualifizieren, im Erfolgsfall träfe Island in einer Gruppe auf Frankreich, Portugal und Deutschland.

