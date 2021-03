vor 17 Min.

Am Freitagabend gegen Köln: DFL terminiert restliche FCA-Spieltage

Die DFL hat die restlichen Partien der Bundesliga-Saison terminiert. Einmal eröffnet der FCA den Spieltag, einmal beendet er ihn.

Nach der Länderspielpause steht die entscheidende Phase der Bundesliga-Saison an. Für den FCA geht es maßgeblich darum, die sechs Punkte Abstand zum Relegationsplatz und damit die Klasse zu halten. Nun hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die restlichen Spiele terminiert. Einmal eröffnet der FCA den Spieltag, einmal beendet er ihn.

DFL terminiert Partien: In englischer Woche gegen Eintracht

Am Samstag, 17. April, empfängt der FCA Arminia Bielefeld um 15.30 Uhr, bevor es in einer englischen Woche am Dienstag, 20. April, um 20.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt weiter geht. Drei Tage später geht in der WWK Arena das Flutlicht an, wenn die Augsburger am Freitag, 23. April, um 20.30 Uhr den 1. FC Köln empfangen.

Zwei Wochen später ist der FCA am Sonntag, 9. Mai, um 18 Uhr in Stuttgart zu Gast. An den letzten beiden Samstagen der Saison spielt der FCA zunächst gegen SV Werder Bremen (15. Mai), und beendet die Saison in der Münchner Allianz Arena (22. Mai). Die letzten beiden Spiele finden jeweils gleichzeitig mit den Partien der Konkurrenz um 15.30 Uhr statt.

Die restlichen Termine des FC Augsburg:

27. Spieltag : FCA - TSG 1899 Hoffenheim (Sa., 03.04.2021, 15.30 Uhr)

: - (Sa., 03.04.2021, 15.30 Uhr) 28. Spieltag : FC Schalke 04 - FCA (So., 11.04.2021, 15.30 Uhr)

: - (So., 11.04.2021, 15.30 Uhr) 29. Spieltag : FCA - DSC Arminia Bielefeld (Sa., 17.04.2021, 15.30 Uhr)

: - DSC (Sa., 17.04.2021, 15.30 Uhr) 30. Spieltag : Eintracht Frankfurt - FCA (Di., 20.04.2021, 20.30 Uhr)

: - (Di., 20.04.2021, 20.30 Uhr) 31. Spieltag : FCA - 1. FC Köln (Fr., 23.04.2021, 20.30 Uhr)

: - (Fr., 23.04.2021, 20.30 Uhr) 32. Spieltag : VfB Stuttgart - FCA (So., 09.05.2021, 18.00 Uhr)

: - (So., 09.05.2021, 18.00 Uhr) 33. Spieltag : FCA - SV Werder Bremen (Sa., 15.05.2021, 15.30 Uhr)

: - (Sa., 15.05.2021, 15.30 Uhr) 34. Spieltag: FC Bayern München - FCA (Sa., 22.05.2021, 15.30 Uhr)

