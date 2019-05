06:36 Uhr

André Hahn zeigt sich selbstkritisch: „Ich fasse mir an die eigene Nase“

Grund zur Freude hatte André Hahn in dieser Saison nicht immer. Erst in den letzten Spielen fand der Angreifer seine Torgefahr wieder.

Der FCA-Spieler ist mit seiner Leistung in dieser Saison nicht zufrieden. Er spricht über den Umgang mit Caiuby und Hinteregger und den neuen Trainer.

Von Robert Götz

Wie viel Last von André Hahn abgefallen war, als er das zwischenzeitliche 2:0 (18.) beim 6:0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart erzielte, sah man bei den folgenden Jubelszenen. Der Klassenerhalt ist damit so gut wie gesichert, Hahn schrie die ganze Anspannung nach seinem dritten Saisontor heraus, denn die erste Saison nach seiner Rückkehr hatte sich der 28-jährige Außenbahnspieler anders vorgestellt. Vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr, Eurosport Player) auf Schalke sprach er in einer Medienrunde über

...den Klassenerhalt Wir haben alles in der eigenen Hand und wollen uns nicht auf andere verlassen, sondern selbst so viele Punkte wie möglich sammeln, selbst wenn am Samstag der Klassenerhalt schon fix ist. Wir können in der Tabelle noch einen Ticken nach oben rücken und es sieht schön aus, wenn man zu den Abstiegsrängen Luft hat.

...das Spezielle bei Spielen auf Schalke Die haben keine schlechte Truppe, die aber nicht das aus sich rausholt, was wirklich im Kader steckt. Ich denke durch den Derbysieg sind sie jetzt sehr motiviert, deswegen wird es ein hartes, sehr intensives Spiel.

...diese Saison beim FCA Wir haben enorme Qualität im Kader, haben es aber nicht immer auf dem Platz gebracht, beziehungsweise haben ein paar Prozent immer gefehlt, wie man an der Tabelle sehen kann. Aber wir haben uns sehr gut rausgekämpft, wir haben in den richtigen Momenten gepunktet. Natürlich haben wir uns als Spieler mehr vorgenommen als das, was wir erreicht haben. Dass wir im gesicherten Mittelfeld stehen, dass wir uns keine Gedanken am Saisonende mehr machen müssten, wie viele Spiele müssen wir noch gewinnen.

...den neuen Trainer Er hat uns sehr gut gepackt, er hat eine sehr gute Ansprache. Da ist sehr viel Energie drin, was sich auf die Mannschaft überträgt. Es ist ein frischer Wind in der Truppe. Er gibt richtig Gas, ist sehr emotional und hat richtig Feuer drin. Das ist auch im Training so, da grätscht er öfters dazwischen, wird auch mal lauter, was auch richtig ist.

"Es war wohl das turbulenteste FCA-Jahr bisher in der Bundesliga"

...die Unruhe beim FCA Für Augsburg war es wohl das turbulenteste Jahr bisher in der Bundesliga. Aber wir haben unseren Stiefel durchgezogen und versucht, uns nicht anstecken zu lassen. Unruhe gibt es bei anderen Bundesligisten auch, aber hier kannte man das nicht so, aber ich komme aus Hamburg, beim HSV war es noch viel schlimmer.

...seine persönliche Bilanz Drei Saisontore, fünf Vorlagen ist eine ganz ordentliche Saison, aber natürlich erwarte ich von mir mehr. Ich hatte die Chancen, aber der Knoten ist lange nicht geplatzt. Ich fasse mir da an die eigene Nase.

... Manuel Baum Ich halte Manuel Baum trotz allem für einen sehr, sehr guten Trainer. Wir haben es nicht immer so umsetzen können, wie er es sich vorgestellt hat. Aber ich denke, wir hätten es auch mit ihm schaffen können.

Martin Hinteregger und Caiuby sind vom FCA zu anderen Vereinen ausgeliehen. Bild: Ulrich Wagner

...die Trennung von Caiuby und Martin Hinteregger Natürlich ist es eine andere Situation, wenn der Trainer geht. Es waren zwei gute Jungs, die uns auch sportlich geholfen haben. Aber sie haben sich ansonsten nicht dementsprechend verhalten. Darauf folgten Konsequenzen. Wir als Spieler müssen das akzeptieren. Vielleicht hätte man einen Tick früher bei der einen oder anderen Person handeln müssen, da schließe ich mich Rani Khedira an, aber es liegt nicht in unserer Hand.

...die Frage, ob der FCA nächste Saison gegen den HSV spielt Ich wünsche es mir, weil ich finde, der HSV ist ein großartiger Verein, der in die Erste Liga gehört. Sie haben ein straffes Restprogramm, aber sie können es schaffen. In Hamburg wird viel geschrieben und es kommt schnell Unruhe rein. Sie sind ja jetzt im Trainingslager und ich hoffe, dass sie sich da fangen.

...die nächste Saison Köln und Hamburg wären attraktive Vereine, die mit ihren Stadien und Fans in die Bundesliga gehören. Jede Saison ist für uns schwer, aber wenn wir unser Potenzial abrufen, die Fehler dieser Saison analysieren, aufarbeiten und versuchen zu minimieren, sollten wir eine ordentliche Saison spielen.

...den zukünftigen Kader Wir haben eine riesen Qualität, wir sind auf allen Positionen doppelt oder dreifach besetzt. Wir hatten diese Saison auch einfach Verletzungspech. Ob man da noch fünf oder sechs Spieler dazuholen muss, entscheide nicht ich.

