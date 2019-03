vor 56 Min.

Anpfiff! FCA will Abstand auf Nürnberg ausbauen

Heute treffen sich der 1. FC Nürnberg und der FC Augsburg zum schwäbisch-fränkischen Derby. Der FCA geht mit dieser Aufstellung ins Rennen.

Mit zwei Siegen und einem Unentschieden hatte sich der FC Augsburg in die Länderspielpause verabschiedet. Der Vorsprung auf Nürnberg beträgt vor dem heutigen schwäbisch-fränkischen Derby (15.30 Uhr) in Franken ganze zwölf Zähler.

Obwohl der Club in der bisherigen Saison gerade einmal 13 Punkte eingesammelt hat, erwartet FCA-Trainer Manuel Baum ein Duell auf Augenhöhe. "Wir gehen mit der Mentalität in das Spiel, dass wir nicht gegen den Letzten spielen, sondern gegen einen Bundesligisten, der in der Lage ist, gegen jeden Gegner zu bestehen." So stellte er sein Team auch bei der Teambesprechung am Donnerstag auf der emotionalen Ebene ein: "Das Wichtigste ist der Kopf. Dass es unsere Beine können, haben wir bewiesen."

Nürnberg - Augsburg: Die Aufstellungen

Antreten wird der FC Augsburg heute mit dieser Startmannschaft:

Nicht sicher war der Einsatz von Ji. Er kehrte mit Kniebeschwerden aus Südkorea zurück. Doch bereits ein erster Belastungstest fiel positiv aus.

Rechtsverteidiger Jonathan Schmid ist nicht Teil der Startelf. Ihn plagt ein Bluterguss unter der Fußsohle, den er sich bei seinem Freistoßtor im Test gegen Dresden zuzog.

Und so geht der 1. FC Nürnberg ins Rennen:

