Bayern-Trainer Heynckes spricht vor Spiel in Augsburg Partyverbot aus FC Augsburg

Jupp Heynckes hat vor dem Bundesliga-Spiel in Augsburg ein Partyverbot in der Mannschaft des FC Bayern ausgerufen.

Die Bayern können bei einem Sieg in Augsburg Meister werden – doch der Coach der Münchner will nur einen Schluck in der Kabine erlauben.

Von Florian Eisele

Der FC Bayern nimmt Kurs in Richtung sechster Meisterschaft: Bei einem Sieg beim FC Augsburg kann der Rekordmeister den Titel klar machen. Laut Bayern-Trainer Jupp Heynckes wird es aber keine Party in der Augsburger Arena geben: „Auch 2013 haben wir unsere Meisterschaft direkt nach dem Spiel nicht gefeiert, und so wird das auch dieses Mal sein.“

Jupp Heynckes: Keine Party in der Augsburger Arena

Mit Blick auf das Champions-League-Rückspiel am Mittwoch beim FC Sevilla sagte der 72-Jährige: „Wir feiern, wenn es die Gelegenheit dazu gibt. Am Sonntag um zehn Uhr geht steht ein Training an, mit dem man uns vorbereiten wollen.“

Das bedeutet: In Augsburg wird es, wenn es nach ihm geht, keine Weißbierdusche geben: „In der Kabine stoßen wir für diesen Fall mit einem Glas Champagner an, das war es. Aber es gibt auch noch einen Gegner, der dagegen etwas hat – das sollte man nicht vergessen.“

Bayern-Coach lobt Augsburger Trainer Manuel Baum

Und vor diesem Gegner, dem FC Augsburg, hat Heynckes höchsten Respekt: „Wir wollen aus eigener Kraft Deutscher Meister werden. Aber ich weiß, dass der FCA eine sehr gute Saison spielt. Manuel Baum hat einen guten Matchplan und leistet überragende Arbeit. Augsburg ist eine ambitionierte Mannschaft und Baum ein ambitionierter Trainer.“

Die Spieler des FC Augsburg hatten bereits nach dem Spiel am vergangenen Wochenende gegen Leverkusen gesagt, dass sie es dem FC Bayern so schwer wie möglich machen wollen und eine Meisterschaft in der WWK-Arena zu verhindern versuchen.

Mit dem FCA verbindet Heynckes vor allem, dass mit Stefan Reuter ein ehemaliger Spieler von ihm dort als Manager arbeitet: „Sie machen das überragend in dieser Saison. Es ist eine großer Erfolg, wenn die Mannschaft in der Liga bleibt. Sie spielen sehr modernen Fußball.“

12 Bilder FCA gegen FCB: Diese Derbymomente bleiben unvergessen Bild: Ulrich Wagner

