Beim FCA sind noch nicht alle Spieler auf dem gleichen Level

Plus Nach dem Unentschieden gegen Union Berlin wächst die Kritik. Doch die Mannschaft von Trainer Schmidt braucht einfach noch mehr Zeit, um sich zu finden.

Hat der FC Augsburg einen Punkt gegen Union Berlin gewonnen, oder zwei verloren? Diese Frage ist so leicht nicht zu beantworten. Mit elf Neuzugängen hat der FCA dem größten Umbau seit dem Bundesliga-Aufstieg in Angriff genommen. Und noch ist nicht sicher, ob sich der Kader nicht noch verändert, denn das Transferfenster ist bis zum 2. September geöffnet.

Der FCA selbst tätigte seine letzten Transfers Anfang vergangener Woche. Die Verpflichtungen von Stephan Lichtsteiner (ohne Verein) und Tin Jedvaj (Leihe von Bayer Leverkusen) sorgten für Aufsehen. Solche Transfer-Kaliber hatten viele dem FCA nicht zugetraut. Dennoch reichte es gegen den Bundesliga-Neuling nur zu einem 1:1. Nur?

Großteil der neuen FCA-Spieler hat keine Bundesliga-Erfahrung

Dass in dieser frühen Phase der Saison die Abläufe in so einem neu formierten Team noch nicht reibungslos klappen, ist nachvollziehbar. Der Großteil der neuen FCA-Spieler hat keine Bundesliga-Erfahrung. Immer wieder sind neue Spieler in der Vorbereitung dazugekommen, andere nach Verletzungen später ins Training eingestiegen, wie zum Beispiel Alfred Finnbogason. Noch sind nicht alle auf dem gleichen Level. Doch es gibt auch ein, zwei Transfers, deren Sinn durchaus hinterfragt werden kann.

Warum wurde das Eigengewächs Kevin Danso nach Southampton verliehen? Um Spielpraxis zu sammeln? In der Premier League? Wenn der 20-Jährige wirklich beim Hasenhüttl-Klub Einsatzzeiten bekommt, und er gab an diesem Wochenende beim 2:1-Sieg gegen Brighton & Hove Albion sein Premier-League-Debüt, dann müsste es auch für den FCA in der Bundesliga reichen.

Allerdings deutet vieles darauf hin, dass die FCA-Verantwortlichen Danso den Sprung zum Stamm-Innverteidiger (noch) nicht zugetraut hat und Danso deswegen selbst den Klub verlassen wollte. Übrigens, Schmidt sieht auch Reece Oxford nicht als Innenverteidiger. Den will er als defensiven Mittelfeldspieler aufbauen.

Thomas Koubek überzeugte im Tor nicht zu 100 Prozent

Fraglich ist auch, ob Torhüter Tomas Koubek wirklich der Königstransfer auf dieser Position ist. Bisher überzeugte der tschechische Nationalspieler nicht zu 100 Prozent. Gegen Union zeigte er auf der Linie einige tolle Reflexe, allerdings auch Schwächen in der Strafraumbeherrschung.

Seine Leistung steht stellvertretend für die der Mannschaft gegen Union. Gute Ansätze, aber auch noch viel Leerlauf. Das Umschaltspiel klappt in Ansätzen, wie beim 1:0, schon ganz gut. Was allerdings nicht zu übersehen war: wenn die Mannschaft das Spiel selbst machen muss, bekommt sie große Probleme. Wie auch beim Ausscheiden in Verl. Für großartiges Ballbesitz-Spiel ist das Team aber auch nicht ausgerichtet und um dieses Spiel einfach so aus dem Ärmel zu schütteln, dazu fehlt wohl auch die Qualität.

Allerdings hat der FCA auch in der Vor-Schmidt-Zeit schon immense Schwierigkeiten, das Spiel selbst zu machen. Ein Blick in die Statistik genügt: Der letzte Heimsieg gegen einen Aufsteiger, die meist sehr defensiv in Augsburg auftreten, datiert vom 8. November 2014. Damals gewann das Team von Trainer Markus Weinzierl 3:0 gegen den SC Paderborn. Seit acht Spielen ist der FCA in dieser Rubrik nun sieglos.

Die kritischen Fans, die jetzt schon die Apokalypse über den FCA hereinbrechen sehen, sollten Trainer Martin Schmidt und seinen Spielern einfach noch etwas Zeit geben. Das Unentschieden gegen Union kann vielleicht Gold wert sein.

