Der FC Augsburg ist zurück im tristen Abstiegskampfalltag

Nach dem Höhepunkt-Spiel gegen den FC Bayern München wartet die Pflicht in Berlin. Ein Stammspieler wird dem FC Augsburg dort fehlen.

Was waren das für eindrückliche Momente. Gewonnen, ausverkauftes Stadion, freudestrahlende Gesichter allenthalben, eine Ehrenrunde mit „Oh, wie ist das schön“-Gesang. Kommt schließlich selten vor, dass der FC Augsburg den FC Bayern München in die Schranken weist. Auf den Feiertag folgt der Alltag. Wenn der Fußball-Bundesligist auf Hertha BSC trifft, werden die Rahmenbedingungen geradezu gegensätzlich wirken (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Obwohl knapp 40.000 Fans die Ränge bevölkern dürften, wird das Berliner Olympiastadion, die weitläufige Betonschüssel mit blauer Tartanbahn, nur spärlich besetzt sein. Einerseits waren die Leistungen des Gastgebers in den vergangenen Wochen alles andere als verheißungsvoll, andererseits gilt der FCA gemeinhin nicht als Zuschauermagnet in der Fremde. Hinzu kommen kalte Temperaturen und die strengen Corona-Auflagen. Zuschauerinnen und Zuschauer müssen 2G (genesen oder geimpft) erfüllen und immer und überall Maske tragen.

Eintracht Frankfurt dient dem FC Augsburg als mahnendes Beispiel

Augsburgs Markus Weinzierl berichtet von gut gelaunten Spielern, die er unter der Woche trainierte. Der 46-Jährige wiederholte, was er schon unmittelbar nach dem Erfolg gegen München gesagt hatte. Dass man Punkte geholt hätte, die man vorher liegen gelassen hätte. Weinzierl nennt mahnende Beispiele, wiederholt hätten Mannschaften nach Triumphen über den FC Bayern Spannung und Partien verloren. Beispiel: Eintracht Frankfurt. Erst das 2:1 in München, dann eine Niederlage. Und zwar gegen Hertha BSC. Was Berlins Sportchef Fredi Bobic liebend gerne wiederholen würde, will Weinzierl tunlichst vermeiden. „Wir haben leider schon bewiesen, dass wir nach guten Spielen schlechte nachlegen können“, betont der FCA-Trainer. „Aber wir gehen davon aus, dass sich alle dessen bewusst sind.“

In den fünf verbliebenen Begegnungen bis zur kurzen Winterpause können die Augsburger die äußerst durchwachsene Spielzeit gehörig aufhübschen. Punkten sie regelmäßig und vielfach, locken ruhige Festtage an Weihnachten. Bleiben Punkte aus, verschärft sich die Lage im Abstiegskampf. Mit Berlin, Bochum, Köln und Fürth trifft der FCA bis Jahreswechsel vorwiegend auf Teams aus dem unteren Tabellendrittel, lediglich das Heimspiel gegen Leipzig fällt in eine andere Kategorie. Weinzierl fasst zusammen: „Es kommen brutal wichtige Spiele aus uns zu. Berlin ist das erste. Wir sind gefordert, eine gute Ausgangslage für die Rückrunde zu schaffen.“

Auf Reece Oxford und seinen Herz-Torjubel muss der FC Augsburg in Berlin verzichten. Der Verteidiger fällt verletzt aus. Foto: Ulrich Wagner

Dass der FCA in der jüngeren Vergangenheit weitaus konstanter auftrat und weniger Gegentore kassierte, bedingte sich unter anderem im Wirken von Reece Oxford. In Abwesenheit von Felix Uduokhai (Sehnenanriss im Oberschenkel) hat sich der Engländer zu einer Stütze des Defensivkonstrukts entwickelt. In der Abwehr überzeugte der Innenverteidiger mit Kompromisslosigkeit, im Angriff mit Torgefahr nach Standardsituationen. In Berlin wird der 22-Jährige aber wegen einer Muskelverletzung fehlen. Wie schwer die Blessur ist und wie lange Oxford ausfällt, konnte Weinzierl nicht abschätzen. Auch Alfred Finnbogason wird weiterhin fehlen.

Alfred Finnbogason (links) wird dem FC Augsburg in Berlin fehlen, wieder dabei ist Florian Niederlechner (rechts). Foto: Ulrich Wagner

Zur Verfügung stehen hingegen der von Corona genesene Ruben Vargas und Florian Niederlechner, der eine Fußprellung auskuriert hat. Beide könnten helfen, erstmals im Olympiastadion zu gewinnen.