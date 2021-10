Ex-Augsburger Marco Richter lässt Hertha-Trainer Dardai schwärmen

Plus Der ehemalige Augsburger Marco Richter besorgt mit seinem Treffer den Sieg der Berliner Hertha gegen Frankfurt. In Augsburg sorgt das nicht nur für Verdruss.

Es war ein Straßenfußballer-Tor, eines, das so richtig zu Marco Richter, 23, passt. 40 Minuten waren zwischen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach gespielt, als Richter mit einem technisch nicht ganz sauberen Seitfallzieher das einzige Tor im Berliner Olympiastadion beim 1:0-Sieg der Hertha erzielte. Schon die Woche zuvor beim 2:1-Auswärtssieg bei der Frankfurter Eintracht hatte Richter getroffen.