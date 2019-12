11:43 Uhr

Bundesliga-Rückrunde: FCA hat zwei Auswärtsspiele am Sonntagnachmittag

Die Deutsche Fußball Liga hat die Bundesliga-Spieltage 22 bis 28 terminiert. Die Spiele des FCA finden größtenteils zu fanfreundlichen Zeiten statt - mit Ausnahmen.

Nach dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig (Samstag, 15.30 Uhr) verabschiedet sich der FC Augsburg am Wochenende in die kurze Weihnachtspause. Die Profis sollen sich im Kreise ihrer Familien erholen, ehe sie sich Anfang Januar im Trainingslager auf Malta fit machen für die Rückrunde. Für diese hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) nun weitere Spiele terminiert, für die Begegnungen vom 22. bis 28. Spieltag sind nun Datum und Uhrzeit bekannt.

FCA gegen Leverkusen und München an einem Sonntag

In der heimischen Arena empfängt der FCA den SC Freiburg (15. Februar) und Borussia Mönchengladbach (29. Februar). Diese Begegnungen werden fanfreudlich jeweils am Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen. Auf Spitzenmannschaften treffen die Augsburger sonntags, wenn sie bei Bayer Leverkusen (23. Februar) und beim deutschen Meister FC Bayern München (8. März) antreten. Immerhin: Auch diese Partien steigen jeweils am Nachmittag um 15.30 Uhr.

Etwas unangenehmer für die Augsburger Anhänger ist der Termin des Spiels gegen den VfL Wolfsburg. Am Sonntag, 15. März, wird um 18 Uhr gespielt, wenigstens in der Augsburger Arena. Die Spiele beim FC Schalke 04 (21. März) und gegen den SC Paderborn (4. April) finden hingegen wieder an Samstagnachmittagen um 15.30 Uhr statt. (joga)

18. Spieltag:

FCA - Borussia Dortmund (Samstag, 18. Januar, 15.30 Uhr)

19. Spieltag:

Union Berlin - FCA (Samstag, 25. Januar, 15.30 Uhr)

20. Spieltag:

FCA - Werder Bremen (Samstag, 1. Februar, 15.30 Uhr)

21. Spieltag

Eintracht Frankfurt - FCA (Freitag, 7. Februar, 20.30 Uhr)

22. Spieltag:

FCA - SC Freiburg (Samstag, 15. Februar, 15.30 Uhr)

23. Spieltag:

Bayer Leverkusen - FCA (Sonntag 23. Februar, 15.30 Uhr)

24. Spieltag:

FCA - Mönchengladbach (Samstag, 29. Februar, 15.30 Uhr)

25. Spieltag:

FC Bayern München - FCA (Sonntag, 8. März, 15.30 Uhr)

26. Spieltag:

FCA - VfL Wolfsburg (Sonntag, 15. März, 18 Uhr)

27. Spieltag:

FC Schalke 04 - FCA (Samstag, 21. März, 15.30 Uhr)

28. Spieltag:

FCA - SC Paderborn (Samstag, 4. April, 15.30 Uhr)

