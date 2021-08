Bundesliga-Serie

vor 17 Min.

Der FCA ist auf der Suche nach Konstanz

Plus Weder in den Leistungen noch auf dem Trainerposten zeigt sich der FC Augsburg in jüngerer Vergangenheit beständig. Helfen soll eine Mischung aus Altem und Neuem.

Von Johannes Graf

In der elften Bundesliga-Saison am Stück sehnt sich der FC Augsburg nach Ruhe und Konstanz. Allzu aufregend verliefen die vergangenen Jahre. Trainerwechsel und Abstiegskampf bis in die Schlussphase der Spielzeit hinein kosteten die Verantwortlichen Nerven und bescherten ihnen ein hohes Maß an Kritik. Mit Rückkehrer Markus Weinzierl und einem umworbenen Neuzugang hofft der Klub aus Bayerisch-Schwaben auf dauerhaft ansprechende Leistungen und gute Ergebnisse. Bestenfalls knüpft der 46-jährige Trainer an Erfolge früherer Zeiten an, doch noch hat er mit Problemen zu kämpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

