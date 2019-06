vor 9 Min.

Bundesliga-Spielplan: FC Augsburg startet gegen Borussia Dortmund in die Saison

Die DFL hat am Freitagmittag den neuen Bundesliga-Spielplan zur Saison 2019/20 veröffentlicht. Der FCA startet gegen Dortmund in die Spielzeit.

Noch dauert es genau sieben Wochen, bis die Fußball-Bundesliga in die Saison 2019/20 startet. Am Abend des 16. August wird der FC Bayern als Titelverteidiger das Eröffnungsspiel bestreiten - gegen Hertha BSC. Seit Freitagmittag steht auch fest, gegen welchen Gegner der FC Augsburg am Wochenende des 17. und 18 August die neue Spielzeit beginnt.

Bundesliga-Spielplan: FC Augsburg startet

Ob dem FCA diesmal wieder ein Auftaktsieg gelingt? Zu Beginn der vergangenen Saison war der FC Augsburg auswärts bei Fortuna Düsseldorf mit einem 2:1-Sieg gestartet. Jetzt steht wieder ein Auswärtsspiel an - allerdings bei Borussia Dortmund.

Am zweiten Spieltag steht für den FC Augsburg das erste Heimspiel der neuen Spielzeit an - gegen Aufsteiger Union Berlin. Wann genau der FC Augsburg an den ersten beiden Spieltagen antritt, wird die DFL in den kommenden Wochen verkünden.

Was das Saison-Ende angeht, stehen die Termine schon zeitgenau fest: Am 34. Spieltag, 16. Mai 2020, wird der FC Augsburg gegen RB Leipzig antreten.

34 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2019/20 Bild: imago

Die Spiele des ersten Spieltags (16./17./18. August) in der Übersicht:

FC Bayern München - Hertha BSC Berlin (16. August, 20.30 Uhr)

Bayer Leverkusen - SC Paderborn (17./18. August)

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04

VfL Wolfsburg - 1. FC Köln

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim

SV Werder Bremen - Fortuna Düsseldorf

SC Freiburg - FSV Mainz 05

FC Union Berlin - RB Leipzig

Die Spiele des zweiten Spieltags (23./24./25. August) in der Übersicht:

RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

TSG Hoffenheim - Werder Bremen

Fortuna Düsseldorf -Bayer Leverkusen

Hertha BSC - VfL Wolfsburg

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04 - Bayern München

FC Augsburg - FC Union Berlin

1. FC Köln - Borussia Dortmund

SC Paderborn - SC Freiburg

Das sind die Termine für die Winterpause 2019/20

Auch der genaue Zeitraum für die Winterpause der Bundesliga steht bereits fest. Sie beginnt nach dem 17. Spieltag der Bundesliga, der von 20. bis 22. Dezember stattfindet. Und die Winterpause endet mit dem Beginn der Rückrunde am 18. Spieltag am Freitag, 17. Januar. (zian)

Themen Folgen