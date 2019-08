Bundesligastart: Diese Baustellen hat FCA-Trainer Schmidt offen

Ich hatte ja eingefordert es muss mit dem Bulldozer durch den Kader gefahren werden - das war dann auch so. Klaro, die Aufgabenstellung war was die Runderneuerung des Kaders angeht enorm anspruchsvoll, die Baustelle FCA hatte doch einige Schlaglöcher die es aufzufüllen galt. Neun Neuzugänge, das ist ein Haufen Holz, es war mit Verlaub eine anspruchsvolle Aufgabe für den neuen Kaderplaner.

Was bietet das Portfolio des neuen FC Augsburg, ist die richtige Mischung installiert worden, vor allem in der Defensivabteilung, um im 9. Jahr endlich wieder zu performen und nicht wie zuletzt zur Schießbude der Liga zu mutieren. Antwort: Der FCA befindet sich auf einem rikanten Trip. Abgänge: Hinteregger, Stafylidis, Schmid, Danso, alles bundesligaerfahrene Spieler. Geholt wurden Suchy, Oxford, Pedersen und Iago (verletzt). Rieder und Teigl spielten beim FCA bisher oder bei ihren Leihen unter keinem Trainer eine herausragende Rolle. Zu letzterem, nur Rennmaschine reicht nicht, als Spielertyp einfach zu eindimensional gestrickt um sich auf dieser Position festzuspielen.

Ich hatte erwartet dass ein RV verpflichtet wird, aber anscheinend will man mit Teigl und Framberger die Saison bestreiten, da habe ich andere Vorstellungen. Ich bin auch der Meinung dass wir in der Innenverteidigung noch nicht optimal aufgestellt sind, bitte nicht einen Fehler zweimal machen.

Hinzu kommt, es gibt noch einige ärgerliche Nachwehen aus der letzten Saison, Finnbogason, Framberger, Gouweleeuw, Cordova und Bazee sind noch im Aufbautraining und dann noch lange nicht auf Betriebstemperatur.

Der strategische Umbau des Kaders ging anfangs schleppend voran, vor allem die wichtigen Kaderstellen auf der Torhüterposition und der IV zogen sich hin. Für beide Positionen benötigt man einen Akteur mit Nummer Eins Status.

Die zweite Trainingswoche lief und der lange erwartete IV stieß mit Marek Suchy für 2 Jahre zum Team, der Hinti als Trainingsgast auf Zeit. Sinneswandel – Denkste, der Kuschelkurs hielt bis zum Ende des “Straflagers“, dann gab der Dembele-Verschnitt seinen Ausstand. Der Hinti war bei seinem Kurzgastspiel als Sandmännchen mit Kalkül unterwegs, alles isy beim Klub,dann hat er sich doch weggehintereggert. Das scheinheilige Gesülze vom Fredi Bobic rundete diese Posse ab.

Einer der ersten Neulinge, der Florian hat so richtig Bock für den FCA zu spielen, das ist die Mentalität die man sich bei einem Spieler wünscht. Mit der Verpflichtung von Niederlechner haben wir damit vier MS, auf der Position sollte nichts mehr anbrennen.

Langes warten auf die Nummer Eins, zuerst koin Kobel, dann koin Mvogo, letztendlich landet der Koubek auf dem Lechfeld. Die Vergangenheit hat uns gelehrt wie wichtig es ist eine zuverlässige Nummer I zu haben, ich denke schon das der Tomas Koubek das drauf hat.

Ein wichtiger, wenn nicht sogar der entscheidende Faktor wird sein, wie viele der Neuverpflichtungen sind echte Verstärkungen, die Quote derer sollte bei über sechzig Prozent liegen. In der Vorbereitung haben Gruezzo, Vargas und der verletzte Iago schon gezeigt dass sie das Potential dazu haben, aber erst der Ligaalltag wird zeigen obs zur Stammelf reicht.

Der FCA ist was das Budget anbelangt immer noch im letzten Drittel der Nahrungskette zu finden, trotz aller Widrigkeiten will man sich mal wieder im zweiten Drittel der Tabelle tummeln, man wird sehen.

Die aktuelle Kaderstärke beträgt 33. Die Transferbilanz sagt – 6,5 Millionen, auf der Ausgebenseite liegt man bei etwa 28 Millionen.

Eines ist klar, auf diesem Kader steht Martin Schmidt drauf, jetzt mus die M.S. Augsburg auch liefern. Allerdings bei den Um- und Einbauten muss mit Anlaufschwierigkeiten gerechnet werden.

Der Verbleib in der BL ist durch den unerwarteten Aufstieg der zwei Underdogs leichter geworden, so hat es zumindest den Anschein. Wie wir aber aus der letzten Saison gelernt haben sträuben sich sogenannte Vorababsteiger ihrem Ruf nachzukommen.

Auch wir, der FCA, wird als Absteiger gehandelt, altbekannt, aber legt noch “2 Bricketts“ nach, dann bast des scho !!



