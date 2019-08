DFB-Pokal: FCA blamiert sich bei Viertligist SC Verl

Blamable Vorstellung einer Mannschaft, die nicht für die erste Liga reif ist.



Es wird immer über einen Luther (Torwart) diskutiert. Nach dem heutigen Spiel muss man klar sagen, dass ganz andere Baustellen in dieser Mannschaft vorhanden sind. In meinen Augen hat die Mannschaft durch die Abgänge klar an Qualität verloren. Im Gegensatz dazu hat Reuter, Spieler geholt welche jeweils aus schwächeren Ligen kommen (Pedersen, Suchy, Vargas,Lago, Rieder, Cruezo). Allerdings gibt man im Gegenzug 8 Millionen Euro für einen Torwart aus. Wenn Vertrauen in Luther von Anfang an dagewesen wäre, wäre dieser meiner Meinung nach auch gefestigter in Spiele gegangen. (Er hat sein Können bereits unter Beweis gestellt). Die Transferpolitik des Stefan Reuter muss hier klar in Frage gestellt werden. Leider hat heute jeglicher Wille, Organisation, Leidenschaft gefehlt.



Als Fan kann man nur hoffen, dass Schmidt die Mannschaft noch einstellen kann. Meiner Meinung nach hat die Mannschaft durch die Abgänge von Schmid und Hinteregger, Koo, Stafylidis, Ji, Danso deutlich an Qualität verloren.



Absolut peinliche Vorstellung heute und ein verdienter leidenschaftlicher Sieg von der ersten Minute an für den SC VERL.



Fazit. Es kann nur noch besser werden.

