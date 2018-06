vor 44 Min.

DFB-Pokal: FCA spielt am Sonntag gegen TSV Steinbach FC Augsburg

Die genauen Anstoßzeiten für die erste Runde des DFB-Pokals sind veröffentlich. Demnach spielt der FCA an einem Sonntag in der ersten Runde.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat am Donnerstag die erste Hauptrunde des DFB-Pokal zeitgenau angesetzt: Der FC Augsburg tritt am Sonntag, 19. August, (15.30 Uhr) beim TSV Steinbach an.

Die erste Runde mit 64 Mannschaften findet von Freitag, 17. August, bis Montag, 20. August statt. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt sämtliche Spiele live.

Die 1. Hauptrunde wird vom 17. bis 20. August ausgespielt. Die 32 Siegerteams sind Ende Oktober in der 2. Runde dabei. Das Finale steigt am 25. Mai 2019 im Berliner Olympiastadion statt.

Die Spiele in der Übersicht

2. Liga - Bundesliga:

SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund

FC Erzgebirge Aue - 1. FSV Mainz 05

3. Liga - Bundesliga

1. FC Kaiserslautern - TSG Hoffenheim

Karlsruher SC - Hannover 96

FC Energie Cottbus - SC Freiburg

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC

FC Hansa Rostock - VfB Stuttgart

Amateure - Bundesliga:

SV Linx - 1. FC Nürnberg

TSV Steinbach - FC Augsburg

TuS RW Koblenz - Fortuna Düsseldorf

SV Elversberg 07 - VfL Wolfsburg

1. FC Schweinfurt 05 - FC Schalke 04

VfR Wormatia Worms - SV Werder Bremen

SV Drochtersen/Assel - FC Bayern München

FC Viktoria Köln - RB Leipzig

BSC Hastedt - Borussia Mönchengladbach

1. CfR Pforzheim - Bayer 04 Leverkusen

SSV Ulm 1846 - Eintracht Frankfurt

2. Liga - 2. Liga:

1. FC Magdeburg - SV Darmstadt 98

SC Paderborn 07 - FC Ingolstadt

3. Liga - 2. Liga:

SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli

TSV 1860 München - Holstein Kiel

FC Carl Zeiss Jena - 1. FC Union Berlin

Amateure - 2. Liga:

SV Rödinghausen - SG Dynamo Dresden

1. FC Lok Stendal - DSC Arminia Bielefeld

TuS Erndtebrück - Hamburger SV

SC Rot-Weiß Oberhausen - SV Sandhausen

SC Weiche Flensburg 08 - VfL Bochum

BSG Chemie Leipzig - Jahn Regensburg

TuS Dassendorf - MSV Duisburg

BFC Dynamo - 1. FC Köln

SSV Jeddeloh II - 1. FC Heidenheim (dpa)

