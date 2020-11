15:28 Uhr

DFB-Pokal ist terminiert: FCA gegen Leipzig am Dienstagabend

DFB und DFL haben die kommenden Partie im DFB-Pokal und Bundesliga angesetzt. Auf Antrag der Bayern wird eine Partie verschoben.

Der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball-Liga haben die kommenden Partien terminiert. Davon betroffen sind die zweite Runde des DFB-Pokals sowie die Bundesligapartien zwischen dem 13. und 15. Spieltag.

Während der FC Augsburg seine Partie gegen Leipzig am Dienstag, 22. Dezember, um 18.30 Uhr austrägt, wird das für 23. Dezember angesetzte Spiel des FC Bayern gegen Kiel auf Antrag der Münchner auf 13. Januar um 20.45 Uhr verschoben.

Der Rekordmeister begründet dies in einer Pressemittelung mit der Vielzahl der Spiele in der Corona-Pandemie, einer Verschiebung haben beide Klubs zugestimmt.

Union Berlin gegen Borussia Dortmund wird live im ZDF übertragen

In der Liga empfängt der FC Augsburg am Samstag, 19. Dezember, um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt. Die weiteren Partien des FCA: Samstag, 2. Januar um 15.30 Uhr beim 1. FC Köln, Sonntag, 10. Januar, 15.30 Uhr gegen Stuttgart. Das Freitagabendspiel Union gegen Dortmund am 18. Dezember wird live um ZDF übertragen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen