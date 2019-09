vor 49 Min.

Daniel Baier darf gegen Leverkusen zunächst nur zuschauen

Der FC Augsburg will gegen Bayer Leverkusen punkten. Mit dieser Startelf geht FCA-Trainer Martin Schmidt gegen den Favoriten ins Rennen.

Fünf Punkte aus fünf Spielen sind nicht gerade das, was man als Traumstart bezeichnen würde. Der FC Augsburg tut sich bislang schwer in dieser Bundesligasaison. Immerhin scheint sich das Team von Trainer Martin Schmidt in den vergangenen Wochen gefangen zu haben. Nach dem 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt und dem Unentschieden gegen den SC Freiburg ist der FCA inzwischen auf dem 12. Tabellenplatz angekommen. Kann die positive Entwicklung gegen Bayer Leverkusen weitergehen?

FCA gegen Leverkusen: Bosz erwartet schweres Spiel

Die Leverkusener um Coach Peter Bosz erleben eine wechselhafte Saison. Gegen die vermeintlich schwächeren Teams der Bundesliga - Paderborn, Düsseldorf und Union Berlin - hat Bayer gewonnen. Gegen Dortmund gab es dagegen eine heftige 0:4-Klatsche; auch in der Champions League zogen die Leverkusener gegen Lokomotive Moskau den Kürzeren.

Bosz erwartet auch nicht, dass sein Team es in Augsburg leicht haben wird. „Das wird nicht einfach. Aber wir sind gewohnt, gegen Mannschaften zu spielen, die gegen uns kontern. Das wird Augsburg auch machen – aber die machen das sehr geradlinig, sehr schnell nach vorne", sagt der Leverkusen-Trainer.

FCA-Coach Martin Schmidt hat dagegen gefallen daran gefunden, es den Gegnern in Augsburg schwer zu machen. „Unser Anspruch ist es, hierherkommen darf nicht schön sein."

Für die Augsburger wird es jedenfalls eine große Herausforderung werden, der starken Offensive der Leverkusener Widerstand zu leisten. Dabei helfen soll der von Leverkusen ausgeliehene Verteidiger Tin Jedvaj. (AZ)

Aufstellung: So spielt der FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen

Mit dieser Startelf will Martin Schmidt gegen Leverkusen bestehen:

Tor: Koubek

Koubek Verteidigung: Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Iago

Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Iago Mittelfeld: Oxford, Khedira, Vargas, Max

Oxford, Khedira, Vargas, Max Angriff: Niederlechner, Finnbogason

Bank: Baier, Luthe, Cordova, Gregoritsch, Moravek, Schieber, Jensen, Hahn, Framberger

Damit ist auch klar: Kapitän Daniel Baier ist offenbar noch nicht fit genug für einen Einsatz in der Startelf. Trainer Martin Schmidt hatte im Vorfeld darauf gehofft, wieder auf den erfahrenen Mittelfeldspieler setzen zu können.

Schafft der FCA gegen Bayer Leverkusen einen zweiten Heimsieg in Folge? Bisher jedenfalls haben die Augsburger gegen die Werkself noch nie einen Sieg verbuchen können. Video: rt1.tv

