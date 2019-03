vor 13 Min.

Dank Malone und Schmid: Augsburg gewinnt Test gegen Dresden

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat der FCA ein Testspiel gegen Zweitligist Dresden gewonnen. Jonathan Schmid kam auf ungewohnter Position zum Einsatz.

Die Länderspielpause hat Fußball-Bundesligist FC Augsburg genutzt, um sich kurzfristig zu Testzwecken mit dem Zweitligisten Dynamo Dresden zu messen. Die Sachsen stimmen sich dieser Tage mit einem Trainingslager in Bad Gögging auf die finalen Partien in der zweiten Liga ein. Aus organisatorischen Gründen gab der FCA den Spielort im Vorfeld der Begegnung nicht bekannt. Gespielt wurde in der heimischen Arena, Augsburg siegte 2:1 (2:1).

Während an Bundesligaspieltagen Fangesänge durchs Stadion hallen, war an diesem Nachmittag jedes Wort zu verstehen. Zumindest hatte Trainer Manuel Baum keine Probleme, mit seinen Spielern verbal in Kontakt zu treten.

Keine Kommandos erhielten Daniel Baier und Ja-Cheol Koo. Der Südkoreaner hatte von Baum ein paar freie Tage gewährt bekommen, Kapitän Baier durfte sich schonen. Zudem fehlten die verletzen Fabian Giefer, Andreas Luthe, Konstantinos Stafylidis und Julian Schieber im Kader.

Gouweleeuw und Oxford bildeten die Innenverteidigung

Die Begegnung vor leeren Rängen diente vordergründig dazu, Ergänzungsspielern und Rückkehrern Spielpraxis zu verschaffen. So standen etwa die Innenverteidiger Jeffrey Gouweleeuw und Reece Oxford in der Startelf. Gouweleeuw hatte jüngst gegen Hannover 96 in den Schlussminuten sein Comeback gegeben, Oxford musste zuletzt wegen seines Platzverweises in Freiburg für drei Bundesligapartien aussetzen. In der Defensive schickte Baum eine Formation auf den Rasen, die in dieser Form ebenso in Pflichtspielen auflaufen könnte.

Links verteidigte Philipp Max, der mit Borussia Dortmund und dem AS Rom in Verbindung gebracht wird , rechts Christoph Janker, der zuletzt zweimal den Sprung in den Kader eines Pflichtspiels geschafft hatte. Im defensiven Mittelfeld sorgten Rani Khedira und Jan Moravek für Ordnung.

Das ist das Restprogramm der Abstiegskandidaten in der Bundesliga 1 / 5 Zurück Vorwärts FC Augsburg 1. FC Nürnberg (A), TSG Hoffenheim (H), Frankfurt (A), Stuttgart (H), Leverkusen (H), FC Schalke 04 (A), Hertha BSC (H), VfL Wolfsburg (A)

FC Schalke 04 Hannover 96 (A), Eintracht Frankfurt (H), 1. FC Nürnberg (A), TSG Hoffenheim (H), Borussia Dortmund (A), FC Augsburg (H), Bayer 04 Leverkusen (A), VfB Stuttgart (H)

VfB Stuttgart Frankfurt (A) Nürnberg (H) Leverkusen (H), FC Augsburg (A), Mönchengladbach (H), Hertha BSC (A), VfL Wolfsburg (H), FC Schalke 04 (A)

Hannover 96 FC Schalke 04 (H), Wolfsburg (A), Mönchengladbach (H), Hertha BSC (A), Mainz (H), FC Bayern (A), SC Freiburg (H), Fortuna Düsseldorf (A)

1. FC Nürnberg FC Augsburg (H), VfB Stuttgart (A), Schalke (H), Bayer Leverkusen (A), FC Bayern (H), VfL Wolfsburg (A), Mönchengladbach (H), SC Freiburg (A)

Ungewohnt hingegen die Rolle von Jonathan Schmid. Der Rechtsverteidiger versuchte sich in Abwesenheit von Ji, Richter und des kranken Gregoritsch als zentraler Offensivspieler. Dass er nicht nur per Freistoß treffen kann, zeigte er beim Führungstreffer (23.). Im Sturm durfte sich der 18-jährige Maurice Malone beweisen, der in der U19-Bundesliga zehn Treffer in 19 Spielen erzielt hat. Sein Talent verdeutlichte er beim zweiten Augsburger Treffer. Gekonnt schirmte er den Ball ab und platzierte den Ball aus der Drehung heraus im Netz (31.). Der FCA zeigte die reifere Spielanlage und eroberte über Gegenpressing Bälle. Wenn Dresden gefährlich wurde, dann über schnelles Umschalten von Defensive auf Offensive. Auf diese Weise erzielte Erich Berko den Anschlusstreffer, der zugleich den Endstand bedeutete (36.).

FCA (1. Hälfte) Kobel - Janker, Gouweleeuw, Oxford, Max - Khedira, Moravek - Hahn, Schmid, Teigl - Malone

FCA (2. Hälfte) Kobel (65. Leneis) - Stanic, Gouweleeuw (67. Jürgensen), Callsen-Bracker, Jakob - Russo, Oxford - Hahn (67. Roesch), Moravek (67. Schwarzholz), Teigl (77. Lannert) - Malone (65. Cheon)

Themen Folgen