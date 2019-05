17:24 Uhr

Dank VfB-Niederlage: Der FCA bleibt sicher in der Bundesliga

Der FC Augsburg feiert den Klassenerhalt im Flugzeug: Weil der VfB Stuttgart seine Partie in Berlin verliert, kann der FCA nicht mehr absteigen.

Von Florian Eisele

Einen Klassenerhalt im Flugzeug zu feiern, ist für den FC Augsburg eine neue Erfahrung. Eben das ist an diesem Samstagnachmittag aber passiert: Weil der Verfolger VfB Stuttgart auf dem Relegationsrang 16 sein Spiel in Berlin mit 1:3 verlor, können die Stuttgarter den sieben Punkte entfernten FCA zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr abfangen. Spieler und Verantwortliche des FCA saßen während der VfB-Partie im Flieger, der sie zum morgigen Auswärtsspiel auf Schalke brachte.

Dass der direkte Abstieg nicht mehr möglich ist, war schon vorher klar. Der FC Augsburg kann nun nach einer äußerst turbulenten Saison aber definitiv eine weitere Spielzeit im Fußball-Oberhaus planen. Es ist seit dem Bundesliga-Aufstieg 2010/11 die neunte Bundesliga-Saison in Folge.

Trainer Martin Schmidt hat in seinen ersten drei Partien mit dem FCA sechs Punkte geholt und damit entscheidend zur geglückten Rettung beigetragen. Jetzt wollen die Augsburger (31 Punkte) den FC Schalke (30) auf Distanz halten. "Wir brauchen die richtige Einstellung auf Schalke und daran arbeiten wir", sagte Schmidt. Der Schweizer hatte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auf Schalke noch vor zu viel Lässigkeit gewarnt: "Am letzten Wochenende hat sich gezeigt, was alles passieren kann. Das kann sich alles noch zusammenrotten und wir wollen nicht, dass es so weit kommt, dass wir am letzten Spieltag dann noch dringend Punkte brauchen."

Auch der FC Schalke ist vor dem Abstieg gerettet

Damit gerät das Spiel des FCA beim FC Schalke 04 (Sonntag, 13.30 Uhr Uhr, Eurosport) zum Schaulaufen. Denn obwohl Schalke sogar einen Punkt weniger hat und in der Tabelle einen Platz schlechter als Augsburg auf Rang 15 steht, ist ein Abstieg der Stevens-Truppe nur noch rein theoretisch möglich.

Zwar haben die Knappen nur sechs Punkte Vorsprung vor den Stuttgartern und der VfB könnte somit noch Punktgleichheit mit S04 schaffen. Das Torverhältnis spricht aber eine eindeutige Sprache. Das von Königsblau (-18) ist klar besser als das des VfB (-41).

Den Klassenerhalt verdankt der FCA auch der Schwäche der anderen Klubs

Klar ist aber auch, dass der Klassenerhalt des FCA in dieser Spielzeit auch dem Umstand geschuldet ist, dass andere Klubs im Tabellenkeller eine desaströse Saison hingelegt haben. Vor allem der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 präsentierten sich in weiten Teilen der Saison als schlichtweg nicht konkurrenzfähig.

Mit 31 Punkten aus bislang 31 Spielen steht der FC Augsburg auf Rang 14 - in vielen anderen Spielzeiten hätte sich der Klub damit auf einem Abstiegsrang wieder gefunden. Zu hoffen, dass diese Leistung in der kommenden Saison erneut zum Klassenerhalt reicht, wäre eine gefährliche Einschätzung.

Themen Folgen