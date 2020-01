vor 32 Min.

Darum ist FCA-Coach Schmidt von einer guten Rückrunde überzeugt

Plus FCA-Trainer Martin Schmidt glaubt an eine erfolgreiche Rückrunde. Was ihn zuversichtlich stimmt, erklärt er im Trainingslager auf Malta.

Von Johannes Graf

Martin Schmidt hatte sich ein schönes Plätzchen gesucht. Zwar blies dem 52-Jährigen der Wind ins Gesicht, aber die Sonne strahlte ihn an. Der Trainer des FC Augsburg hatte ein kleines Podest am Rande des Trainingsplatzes erklommen, von dort beäugte er nun das Treiben auf dem Rasen. Verfolgte, wie seine Spieler den Ball laufen ließen, und gab Anweisungen, wenn ihm etwas weniger gefiel. Während Schmidt im Sommer mit einem lückenhaften Kader arbeiten musste, steht ihm vor der Rückrunde in der Bundesliga ein kompletter Satz an Spielern zur Verfügung.

Schmidt sieht grundsätzliche Unterschiede in der Leistungsstärke seiner Mannschaft und betont: „Wenn wir dieses Team mit zwei, drei Wochen Vorlauf gehabt hätten und dann in die Meisterschaft eingestiegen wären, hätten wir die ersten fünf, sechs Spiele anders bestritten.“ Wesentlich erfolgreicher, meint er. FCA-Trainer Martin Schmidt blickt optimistisch auf die Rückrunde Dem Rückrundenauftakt gegen Dortmund und weiteren Aufgaben blickt Schmidt nun entsprechend optimistisch entgegen. Auch, weil Kritik an seiner Person im Laufe der Vorrunde versandete. „Ich bin überzeugt, dass wir in den ersten Spielen der Rückrunde mehr holen können als in den ersten Spielen der Vorrunde. Jetzt kommt der Block Spiele, in denen wir zu viel liegen gelassen haben.“ Der FCA bereitet sich im Trainingslager auf Malta auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga vor. Vor Ort ist unser FCA-Reporter Johannes Graf. Video: Johannes Graf Auf den Abgang des unzufriedenen Michael Gregoritsch (Schalke 04) hat der FCA jüngst mit der Verpflichtung von Eduard Löwen reagiert. Bereits im Sommer hatte sich Sportgeschäftsführer Stefan Reuter intensiv um die Dienste des 22-Jährigen bemüht, im Winter ließ sich der Transfer realisieren. Als Leihspieler kommt Löwen von Hertha BSC. Bis Sommer 2021 hat der FCA den Profi an sich gebunden und sich darüber hinaus eine Kaufoption gesichert. Löwen soll am Dienstag zum Team stoßen, nachdem er am Montag in Augsburg den obligatorischen Medizincheck absolviert hat. Ergänzungsspieler könnten den FC Augsburg noch verlassen Trainer Schmidt ist grundsätzlich mit seinem Personal zufrieden, schließlich hat es im Herbst einen ansprechenden Eindruck hinterlassen. Dieses Auftreten schlug sich in Zahlen nieder. Mit 23 Punkten und dem zehnten Platz blicken Augsburgs Verantwortliche auf eine befriedigende Vorrunde. Schmidt sagt: „Der Kader ist sehr stimmig. Ich will diesem Kader vertrauen, das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft. Wir sind auf allen Positionen gut aufgestellt.“ Dennoch könnte Löwen, der sowohl offensiv als auch defensiv wirken soll, nicht der letzte Transfer dieses Winters gewesen sein. Zugänge sind nicht geplant, aber Abgänge. Ergänzungsspieler könnten den Klub noch verlassen. Eduard Löwen landete am Montag in München. Er soll am Dienstag nach Malta reisen. Bild: Kolbert Gänzlich frei von personellen Sorgen ist Trainer Schmidt allerdings nicht. Auf Malta fehlten am Montag neben Löwen noch die erkrankten Reece Oxford und Nachwuchsprofi Maurice Malone. Außerdem muss der FCA einen längeren Ausfall verkraften. Nachwuchsprofi Simon Asta erlitt in der ersten Trainingseinheit einen Kreuzbandriss im linken Knie. Andere Spieler stehen hingegen demnächst wieder zur Verfügung. Felix Götze, Marek Suchy, Raphael Framberger und Alfred Finnbogason trainierten mit der Mannschaft auf dem gepflegten Grün. Prognosen, wann sie für Pflichtspiele infrage kommen, will Trainer Schmidt indes nicht abgeben. Lesen Sie auch: Warum es den FCA zum Trainingslager nach Malta zieht Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

