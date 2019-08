14:07 Uhr

Das große Missverständnis

Fußball Marvin Friedrich war von 2016 bis Januar 2018 beim FCA unter Vertrag. Doch er spielte keine Minute in der Bundesliga für den FC Augsburg. Er wechselte zu Union, wurde zurückgekauft, um dann doch in Berlin zu bleiben

Von Robert Götz

Was hätte das vor ein paar Wochen für ein Happy-End in der angespannten Beziehung zwischen dem FC Augsburg und Marvin Friedrich, geben können. Eines, das jedem Rosamunde-Pilcher-Film gut zu Gesicht gestanden hätte. Der FCA hatte den 23-jährigen Profi, der bei seinem ersten Anlauf keine einzige Bundesliga-Minute hatte spielen dürfen, im Januar 2018 an Union Berlin abgegeben, allerdings mit einer Rückkauf-Option.

Die hatte der Bundesligist nach der prachtvollen Entwicklung von Friedrich beim Bundesliga-Novizen gezogen. Der Innenverteidiger mauserte sich beim Hertha-Konkurrenten aus dem Ostteil der Hauptstadt zu einem erstklassigen Zweitliga-Verteidiger und hatte großen Anteil am erstmaligen Aufstieg der Köpenicker in die Bundesliga. Da bot es sich an, Friedrich für den festgeschriebenen Betrag von einer Million Euro zurückzuholen und mit offenen Armen aufzunehmen. Doch der Spieler machte den FCA-Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Er fühlte sich während seiner Zeit in Augsburg ungerecht behandelt.

„Sie haben mir gesagt, dass ich bei Union eine super Entwicklung genommen habe. Ich hatte mich damals aber klar positioniert und den Wunsch geäußert, zu Union zu wechseln und nicht mehr für den FC Augsburg zu spielen“, zitiert ihn die Berliner Morgenpost jetzt vor seiner Rückkehr mit Union ins ungeliebte Augsburg (Sa., 15.30 Uhr, Sky) aus einer Presserunde.

Und nicht nur für den Berliner Tagesspiegel ist die Geschichte zwischen Friedrich und dem FCA ein großes „sportlichen Missverständnisses in zwei Akten“. 2016 hatte der FCA das Talent, das bereits einige Spiele in der Bundesliga und im Europapokal absolviert hatte, von Schalke 04 nach Augsburg geholt. Doch aufgrund von Verletzungen kam er in der U23 in der Regionalliga zum Einsatz. Ein Schlag ins Gesicht für den ehrgeizigen Friedrich. Der Transfer zu Union schien das Ende der unglücklichen Liaison.

Doch im Sommer war Friedrich plötzlich wieder FCA-Spieler. Trainiert hat er in Augsburg aber nicht mehr. Es entwickelte sich ein wochenlanges Tauziehen um eine adäquate Ablösesumme. Eine schlimme Zeit für Friedrich. „Mir wurde immer wieder gesagt, dass ich Spieler des FC Augsburg bin“, erzählt er. Nur gefühlt hat er sich so nie. Am Ende überwies Union rund zwei Millionen Euro. Der FCA hatte Wort gehalten und Gewinn gemacht, Union seinen Aufstiegshelden zurück. „Es ist so gekommen, wie sie es mir in Augsburg zugesagt haben, und ich bin froh, dass ich bei Union Berlin bin“, sagte Friedrich den Berliner Journalisten.

Das ist auch Urs Fischer. Der Schweizer, der im Sommer 2018 das Traineramt bei Union übernommen hat, ist maßgeblich für den Höhenflug von Friedrich verantwortlich. Fischer hat bei seinem Zögling keine große Anspannung vor dem Wiedersehen erkannt. „Wahrscheinlich hatte er auch keine allzu große Zeit, sich Gedanken zu machen, was in Augsburg sein könnte.“ In der aktuellen Phase kann Fischer auf Friedrich nicht verzichten. Alternative Florian Hübner plagt weiter eine Kapsel-Band-Läsion im Knie, Rückkehrzeitpunkt ungewiss. Neuzugang Neven Subotic ist nach einer im April erlittenen Knieverletzung noch nicht in Topform, wird aber wohl gegen den FCA spielen.

Friedrich wird nach dem 0:4 gegen RB Leipzig froh über den erfahrenen Nebenmann sein. Die verkorkste Bundesliga-Premiere hat Eindruck bei Friedrich hinterlassen. „Ich muss noch viel lernen. Und durch solche Spiele wie gegen Leipzig lernt man sehr viel.“ Stellungs- oder Kopfballspiel, trotz seiner 1,92 Meter Körpergröße, Schnelligkeit, überall könne er noch zulegen. In Augsburg will er beweisen, dass er das kann. Aufgeregt ist er nicht. Warum auch? Friedrich sagt: „Da ich als Profi nie für Augsburg gespielt habe, wird das ganz entspannt, würde ich sagen.“

