Das wird schon

Torhüter Tomas Koubek zeigte sich beim 1:1 gegen Union Berlin schon stark verbessert. Trainer Martin Schmidt ist sich sicher, dass sich der tschechische Nationalspieler weiter steigert

Von Robert Götz

Es lief die 72. Minute in der WWK-Arena, als sich Tomas Koubek ganz langmachen musste. Der Torhüter des FC Augsburg tauchte nach unten und drehte den Ball um den Pfosten. Damit verhinderte der Tscheche zum Einstand von Stephan Lichtsteiner gleich ein Eigentor des Schweizers. Es ging ein Raunen durch die WWK-Arena, die FCA-Fans klatschten, die Union-Anhänger rauften sich die Haare.

In diesem Moment deutete der 1,98 Meter große und 95 Kilogramm schwere Hüne an, warum der FCA um die sieben Millionen Euro investiert hatte, um ihn als neue Nummer eins zu verpflichten. Oder wie er in der 55. Minute einen Querpass von Ujah abfing, bevor der größten Schaden anrichten konnte.

Dann gab es aber auch die Szenen, die die Zweifel der kritischen FCA-Anhänger nährte, ob Koubek wirklich der Richtige für die Bundesliga ist. Als er bei Flanken wenig zielgerichtet Richtung Ball ging, als er bei Steilpässen in die FCA-Hälfte nicht genau wusste, ob er rausgehen oder auf der Linie bleiben sollte. Oder wie es weiter Abspracheprobleme mit seinen Mitspielern gab.

„Ein netter Kerl, aber ich glaube, das ist kein Bundesliga-Niveau“, urteilte ein guter Kenner der Torhüter-Szene nach dem 1:5 bei Borussia Dortmund. Da hinterließ Koubek, der noch kein Deutsch kann, einen unsicheren Eindruck. Er sprach hinterher einem tschechischen Reporter zufolge von einem „Mischmasch im Kopf“, weil er Verständigungsprobleme mit den Abwehrspielern hatte.

Zu seiner Verteidigung muss aber auch gesagt werden, dass sein Wechsel zum FCA im ICE-Tempo über die Bühne ging. Am 3. August spielte er mit seinem Ex-Klub Stade Rennes in China das Endspiel um den Pokal der Champions gegen Paris St. Germain (1:2). Einen Tag später flog er zurück, erst 14 Stunden nach Paris, dann nach Rennes. Dort packte er seine Sachen und reiste weiter nach Augsburg, wo er zwei Tage später vorgestellt wurde. Nach vier Tagen stand er dann bei der Pokal-Niederlage in Verl zwischen den Pfosten. Viel Zeit durchzuatmen, hatte Koubek bisher nicht.

Deswegen ist sich FCA-Trainer Schmidt sicher: Das wird schon. Er bittet um Geduld und etwas Nachsicht: „Wir werden in zwei, drei Wochen seine wahre Stärke sehen. Er wird in der Länderspielpause (Anm. d. Red.: 4. bis 10. September) zur Nationalmannschaft gehen und von da mit Selbstvertrauen zurückkommen.“ Am Samstag war er mit der Leistung von Koubek auf jeden Fall zufrieden. „Mit den Spielen wie heute wird er größer und stabiler werden und ganz klar unser Torwart sein.“

Dennoch war Koubek wohl nicht die erste Wahl bei den FCA-Verantwortlichen. Dies wollte Schmidt weder dementieren noch bestätigen. „Er war von Anfang im Scouting drin. Wir hatten uns von Anfang an auf drei, vier Torhüter festgelegt. Zum Schluss haben wir den genommen, wo es geklappt hat.“ Er sei die Wahl gewesen, die „wir von Anfang an wollten“.

Allerdings hatte der FCA zuvor intensiv um die Schweizer Torhüter geworben: Yvon Mvogo, 25, von RB Leipzig und Jonas Omlin, 25, vom FC Basel. Bei Mvogo sah es gut aus, wie dessen Berater Carlos Crespo Anfang August der Schweizer Zeitung Blick verriet: „Wir waren uns einig, alles war klar. Doch dann sagte Leipzig: Stopp! Yvon steht doch nicht zum Verkauf.“

Und auch bei Omlin war es laut der stets gut informierten Blick mehr als nur ein Sommerflirt. Wochenlang habe der FCA um den Torhüter gebuhlt, fünf Millionen Euro geboten, Basel wollte aber zehn. Und auch Omlin selbst zierte sich am Ende. Wohl auch, weil Basel zwar die Champions-League verpasst, sich aber trotzdem für die Europa League qualifiziert hat. Blick zitiert Omlin so:„Natürlich haben wir uns das Angebot aus der Bundesliga angeschaut, aber wir sind zum Punkt gekommen, dass es die richtige Entscheidung ist, beim FCB zu bleiben. Dass ich hier eine gute Saison vor mit habe, dass wir international spielen.“

