Der 1. FC Köln ist heiß auf Marco Richter - und blitzt beim FCA ab

Kölns Trainer Markus Gisdol will den Angreifer in die Domstadt holen. Der FCA bestätigt ein Angebot der Rheinländer. Dieses ist aber wohl deutlich zu niedrig.

Von Florian Eisele

Unter Heiko Herrlich gehört Marco Richter beim FC Augsburg zum Stammpersonal: Seitdem der Trainer in Augsburg ist, hat der 22-Jährige noch kein Spiel verpasst. Selbst in den englischen Wochen nach dem Neustart der Bundesliga, als Herrlich viel rotierte, wurde der Angreifer zumindest eingewechselt. Richter gilt als trickreicher Straßenfußballer, der in der Offensive variabel einsetzbar ist und großes Potential hat. Auch wenn die Ausbeute in der vergangenen Saison mit vier Toren und drei Vorlagen überschaubar ist, steht Richter bei Herrlich hoch im Kurs – aber nicht nur bei ihm.

Kölns Trainer Markus Gisdol ist offenbar ein großer Fan des gebürtigen Friedbergers und möchte ihn unbedingt ins Rheinland holen. Gänzlich abgeneigt scheint der Spieler nicht zu sein. Wie der FC Augsburg bestätigt, hat Köln ein Transferangebot für Richter abgegeben. Auch wenn in Zeiten von Corona kein Spieler als unverkäuflich gilt, mussten die FCA-Verantwortlichen aber wohl nicht lange darüber nachdenken, weil sich die gebotene Ablösesumme deutlich unter den Vorstellungen von Stefan Reuter bewegt.

Marco Richter hat beim FC Augsburg noch einen Vertrag bis 2023

Ohnehin befindet sich der FC Augsburg in den Vertragsverhandlungen in der deutlich besseren Position. Schließlich hat Richter in Augsburg einen bis 2023 gültigen Vertrag ohne Ausstiegsklausel. Dass der FC Augsburg nicht bereit ist, Richter unter Wert abzugeben, zeigte sich im vergangenen Sommer: Nach einer starken U21-Europameisterschaft hatte damals Borussia Mönchengladbach das Interesse an dem Offensivspieler hinterlegt. Ein Wechsel scheiterte damals dem Vernehmen nach an der Transfersumme. Obwohl die Preise seither gefallen sind, scheint ein Wechsel zum direkten Konkurrenten Köln derzeit sehr unwahrscheinlich.

