Der FC Augsburg geht mit dem Luthe-Abgang ein hohes Risiko ein

Plus Andreas Luthe verlässt den FC Augsburg. Aus wirtschaftlicher Sicht mag das sinnvoll sein - die Folgen dieses Wechsels sind jedoch hochexplosiv.

Dass der FC Augsburg in sein zehntes Jahr Bundesliga geht - zu einem gewissen Teil ist das auch der Verdienst von Andreas Luthe. Der Torwart zeigte nach dem Re-Start der Bundesliga konstant gute Leistungen, rettete zum Beispiel den wichtigen 1:0-Sieg bei Konkurrent Mainz 05. Dass die zuvor wackelige Abwehr zum Saisonfinale hin allgemein besser stand, lag zu großen Teilen an der Sicherheit, die der 33-Jährige ausstrahlte. Seit dem Trainingsstart des FC Augsburg ist klar: Luthe wird in der kommenden Saison nicht mehr beim FCA spielen. Es ist ein Transfer, der noch für viel Wirbel sorgen könnte.

Aus rein wirtschaftlicher Sicht ist der Transfer sinnvoll: Geschäftsführer Stefan Reuter muss den XXL-Kader reduzieren, auch nach dem Abgang von Luthe und Fabian Giefer stehen mit Rafal Gikiewicz, Tomas Koubek und Nachwuchs-Keeper Benjamin Leneis drei Torhüter unter Vertrag, insgesamt umfasst der FCA-Kader immer noch 37 Spieler. Nach den zuletzt guten Leistungen ist Luthe der Torhüter, für den es am Transfermarkt die meisten Interessenten geben dürfte. Ein Wechsel von Tomas Koubek, der vor einem Jahr für 7,5 Millionen Euro geholt wurde und noch einen vier Jahre laufenden Vertrag hat, wäre für den FCA mit herben finanziellen Verlusten verbunden gewesen.

Für Luthe öffnen sich mit dem Wechsel auch neue Perspektiven: Bei seinem neuen Verein (höchstwahrscheinlich Union Berlin) stehen die Chancen gut, dass Luthe als Stammtorwart in die neue Saison geht - es ist ein Vertrauen, das ihm die sportliche Leitung des FC Augsburg nie ausgesprochen hatte.

37 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Maja Hitij/Getty Images Europe/Pool/dpa

Andreas Luthe schärfte auch außerhalb des Platzes das Profil des FC Augsburg

Aus sportlicher Sicht ist das Risiko, das der FC Augsburg eingeht, aber enorm: Denn Luthe war in vielerlei Hinsicht ein wertvoller Profi für den FCA. Der Ex-Bochumer nahm seinen Status als Nummer zwei klaglos hin, akzeptierte es immer wieder, dass ihm andere Torhüter wie Giefer, Kobel, Koubek oder nun Gikiewicz vorgezogen wurden. An seiner Leistung änderte dies alles nichts: Wenn Luthe gefordert wurde, lieferte er gute Leistungen ab. Zudem schärfte er auch außerhalb des Platzes das Profil des FC Augsburg: Der 33-Jährige engagiert sich sozial im Verein "In safe Hands", dessen Mitbegründer er ist. Der Schlussmann ist auch Mitglied einer neuen Spielergewerkschaft, die sich nach dem Neustart der Bundesliga gegründet hatte.

Künftig wird das Torhütergespann des FC Augsburg also Gikiewicz und Koubek heißen - es ist eine Kombination, die Zündstoff verspricht. Knifflig wird es dann, wenn die neue Nummer eins Gikiewicz nicht sofort sportlich überzeugt. Der Pole muss sich wie alle Profis bei einem neuen Verein erst einmal zurechtfinden. Sollte das nicht klappen oder er verletzungsbedingt ausfallen, müsste Koubek wieder ins Tor zurück - der Torhüter, der sich mit katastrophalen Leistungen selbst aus dem Kasten der Augsburger befördert hat.

Zwischen Luthe und Baier sowie dem FC Augsburg hat es gekracht

Bei den Fans FC Augsburg brodelt es ohnehin: Baier und Luthe waren bei den Augsburger Anhänger geschätzt. In einem Online-Voting unserer Redaktion hatte eine klare Mehrheit sogar für Luthe als neuen Spielführer abgestimmt - bisher war Baier FCA-Kapitän gewesen. So beliebt Baier und Luthe bei den Fans sind - mit der Führungsriege des FC Augsburg hat es jedoch ordentlich gekracht: Luthe soll beim Gehaltsverzicht der Profis vorgeschlagen haben, dass Präsident Klaus Hofmann den Differenzbetrag aus eigener Tasche zahlen soll - ein Vorschlag, der wenig überraschend auf keine Gegenliebe stieß.

Stefan Reuter und Heiko Herrlich gehen nun vor dem ersten Pflichtspiel des FC Augsburg mit einem gehörigen Manko in die neue Saison: Innerhalb von knapp zwei Wochen haben sie mit Baier und Luthe zwei Aushängeschilder des Vereins demontiert. In Leserbriefen an unsere Redaktion und in den Online-Kommentarspalten üben viele heftige Kritik an der sportlichen Leitung des FCA.

Auch innerhalb der Mannschaft des FC Augsburg brodelt es

Doch auch innerhalb der Mannschaft regt sich schon seit längerem Unmut. Der Vorwurf: Während der bisherige Kader auf zehn Prozent seines Gehalts verzichtete, zog der FCA während der Corona-Pause die sieben Millionen Euro hohe Kaufoption auf Verteidiger Felix Uduokhai. Zudem ist das neue Trio Gikiewicz, Tobias Strobl (Gladbach) und Daniel Caligiuri (FC Schalke 04) zwar ablösefrei gekommen, soll aber Handgeld bekommen haben. Vor allem Caligiuri, der ein unterschriftsreifes Angebot des FC Schalke auf Verlängerung seines Vertrags ablehnte, soll der neue Topverdiener des FC Augsburg sein.

In diesen Tagen wirkt es, als ob die Verantwortlichen des FC Augsburg auf einem Pulverfass sitzen. Geht der sportliche Start daneben, kann es schnell zum Knall kommen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen