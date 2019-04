29.04.2019

Der FC Augsburg verpflichtet Bayerns Adlerauge Timon Pauls

Der FC Augsburg hat auf die Entlassung von Stephan Schwarz reagiert und einen neuen Chefscout und Kaderplaner verpflichtet.

Anfang April hatte der FC Augsburg auf die sportliche Schieflage reagiert, neben Chefcoach Manuel Baum und Co-Trainer Jens Lehmann auch den Technischen Direktor Stephan Schwarz entlassen.

Seitdem waren die Augsburger auf der Suche nach einem Nachfolger für Schwarz. Seit Wochen hielten sich die Gerüchte, dass der FCA beim FC Bayern München fündig geworden ist.

Bayerns Adlerauge Timon Pauls wird ein Augsburger

Nun machten die Augsburger die Verpflichtung perfekt. Mit Timon Pauls kommt der bisherige Chefscout der Nachwuchsabteilung des FC Bayern zum FC Augsburg. "Wir freuen uns, dass wir mit Timon Pauls einen absoluten Fachmann im Bereich Scouting und Kaderplanung für uns gewinnen konnten.

Wir sind uns sicher, dass er mit seinem Netzwerk und seiner Expertise perfekt zu uns und unserer Philosophie, verstärkt auf eigene Nachwuchsspieler und junge Talente zu setzen, passt“, lässt sich Geschäftsführer Stefan Reuter in einer Pressemitteilung zitieren.

Timon Pauls war für die Top-Talente des FC Bayern zuständig

Der 26-jährige Timon Pauls erhält in Augsburg einen langfristigen Vertrag, Details dazu gaben die Augsburger nicht bekannt. "Ich freue mich auf diese Herausforderung, beim FC Augsburg als Chefscout und Kaderplaner tätig zu werden.

Daher bedanke ich mich für das Vertrauen der Verantwortlichen, das in meine Person gesetzt wird. Es ist für mich eine Chance, in einem super geführten und aufstrebenden Verein in der Bundesliga arbeiten zu können", so Timon Pauls.

Timon Pauls besitzt die australische und slowenische Staatsbürgerschaft. In München war es zuletzt als Chefscout im Nachwuchs für die Top-Talente des Rekordmeisters zuständig. (AZ)

