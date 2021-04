Der FCA-Talk: Ärger über Finnbogason und neue Probleme nach Pleite

"Schön" wird vom FCA schon lange nicht mehr gespielt, ja man kann nicht mal mehr von spielen sprechen.

Für viele und auch für mich ist es nur noch ein Herumgebolze und wenn kein Wunder geschieht, wird es kein

11. Jahr in Folge in der Bundesliga geben. Ich habe es schon an anderer Stelle geschrieben, der unsägliche Trainer

sowie große Teile der Mannschaft ziehen dann weiter. Zurückbleiben dann der kaputte Verein, seine Mitglieder

und die noch verbliebene uberschaubare Zahl an Fans.

