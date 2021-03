17:52 Uhr

Der FCA-Talk: Gikiewiczs Traum von der EM mit Polen

Rafal Gikiewicz ist seit Wochen in bestechender Form - nun möchte der FCA-Keeper es zu EM in den polnischen Kader schaffen.

FCA-Torhüter Gikiewicz ist seit Wochen in bestechender Form - und würde gerne im Sommer für sein Land spielen. Das scheint gar nicht so unrealistisch.

Von Florian Eisele

Ganz schön viel los gewesen beim FC Augsburg in der vergangenen Woche: Zuerst der Sieg gegen Mainz samt anschließendem Ärger über das Jubelfoto auf der FCA-Bank samt Ermittlungen des DFB. Dann am Wochenende die bittere 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC nach anfänglicher Führung und die Erkenntnis, dass der FC Augsburg mal wieder der Aufbaugegner für eine kriselnde Mannschaft war.

Einer, dessen Leistung seit Wochen über jeden Zweifel erhaben ist, ist Torwart Rafal Gikiewicz. Der Pole hielt das Spiel lange offen, zeigte erneut eine starke Leistung und geht auch abseits des Platzes als Führungsspieler voran. Nach dem Spiel gegen die Hertha formulierte der Pole seine Ziele für den Sommer dann auch wie folgt: Einerseits will er endlich mal in Augsburg vor vollen Rängen spielen - andereseits will er es in den Kader der polnischen Nationalmannschaft für die EM schaffen.

Die Konkurrenten von Gikiwiecz heißen Szczesny, Fabianski und Skorupski

Ein Ziel, das zwar ambitioniert ist - schließlich stehen im polnischen Kader nicht nur ein guter Stürmer, sondern mit Wojciech Szczesny von Juventus Turin und Lukasz Fabianski von West Ham United auch zwei starke Keeper. Im FCA-Talk sind sich Johannes Graf und Florian Eisele aber sicher: Behält Gikiewicz seine Form, dann ist zumindest der Platz als dritter Keeper hinter den beiden erstgenannten Schlussleuten kein Wunschtraum mehr. Derzeit gilt Lukasz Skorupski vom FC Bologna als wahrscheinliche Variante für die Nummer drei - ein Übertorwart ist der 29-Jährige aber nicht.

27 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Ulrich Wagner

Gikiewicz war bereits einmal nominiert, kam aber nicht zum Einsatz: Die Partien in der EM-Qualifikation im Juni 2019 gegen Mazedonien (1:0) und Israel (4:0) erlebte er als Zuschauer. Graf lobt den Keeper: "Er ist auch in Berlin wieder der Spieler gewesen der den FCA im Spiel hält. Er ist eine absolute Verstärkung für den FCA. Und als dritter Torhüter würde er der Mannschaft auch tun."

Gegen Mönchengladbach gelang dem FC Augsburg lange kein Sieg

Vorerst soll Gikiewicz seine Künste aber vor allem für den FC Augsburg einsetzen und ist am kommenden Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach gefordert. Der letzte Sieg gegen die Fohlen ist schon eine Weile her: Am 16. Dezember siegte der FCA durch ein Tor von Martin Hinteregger mit 1:0 - es war der erste Bundesligasieg für Manuel Baum als Trainer, der damals noch interimsweise auf der Bank saß. Seitdem gab es je vier Siege und Niederlagen.

Der Zeitpunkt für den nächsten Augsburger Sieg scheint angesichts der Formschwäche der Gladbacher gut - aber Graf gibt zu bedenken: "Zuletzt war der FCA der Aufbaugegner anderer Mannschaften, das war auch in Berlin der Fall." Marco Rose, der seit der Bekanntgabe seines Wechsels zum BVB in der Kritik steht, wird gegen den FCA ebenso wie sein Kollege Pal Dardai von einem "Muss-Muss-Muss"-Sieg gegen Augsburg sprechen. Dass der Druck eindeutig beim Gegner liegt, ist wiederum eine Ausgangslage, mit der die Mannschaft von Heiko Herrlich gut klar kommt.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen