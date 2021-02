vor 13 Min.

Der FCA-Talk: Mit schlechten Vorzeichen zum Angstgegner

Sechs Niederlagen aus den letzten sieben Spielen - beim FC Augsburg zeigt die Formkurve klar nach unten. Nun kommt ein Gegner, gegen den der FCA noch nie gewann.

Von Florian Eisele

Hinter Marco Scheinhof liegt ein kalter und punktloser Abend in Leipzig: Mit 1:2 verlor der FC Augsburg seine Partie bei RB. "Der FCA hat wenig dafür getan, dass man sich am Spiel der Mannschaft von Heiko Herrlich erwärmen hätte können, es war alles wieder sehr auf Defensive ausgerichtet." Erst kurz vor Schluss legte Augsburg offensiv etwas zu, agierte mutiger - und kam prompt zum Anschlusstreffer.

Scheinhof meint: Etwas mehr Mut - und zwar von Anfang an - würde dem FCA gut tun: "Vielleicht sollte das die Lehre für Heiko Herrlich sein, dass er künftig auch seiner Offensive mehr zutraut." Eine taktische Vorgabe mit einer Dreierkette, die bei gegnerischen Ballbesitz zur Fünferkette wird, gibt aber schon das Korsett vor - zumal sich mit André Hahn nur ein Stürmer in der Startaufstellung wiederfand.

Florian Eisele und Marco Scheinhof besprechen die Lage beim FC Augsburg.

Der Elfmeterpfiff sorgte mehrfach für schlechte Laune beim FCA

Szene des Spiels war wohl der Elfmeterpfiff gegen den FC Augsburg: Nachdem Reece Oxford einen Strafstoß verursacht hatte, gelang es Rafal Gikiewicz zwar im ersten Anlauf, gegen den Leipziger Dani Olmo zu parieren - weil der FCA-Keeper bei der Ausführung nicht mehr auf der Grundlinie stand, ließ Schiedsrichter Zwayer erneut ausführen.

Olmo traf, was beim Schlussmann der Augsburger für Unmut sorgte. Der Ärger war aus Sicht des Keepers zwar verständlich, Scheinhof gibt aber zu bedenken: "Dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig, als den Strafstoß wiederholen zu lassen."

Gegen Leverkusen konnte der FC Augsburg noch nie gewinnen

Mit sechs Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen ist der Trend nicht gerade der Freund des FC Augsburg - und bei einem Blick auf die Statistik gegen den nächsten Gegner spricht nicht viel dafür, dass die Mannschaft von Heiko Herrlich nun den Bock umstoßen kann. Gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 13.30 Uhr, DAZN) konnte der FCA noch nie gewinnen.

Scheinhof gibt sich optimistisch: "Leverkusen ist gerade auch nicht in einer Topverfassung wie Leipzig oder Wolfsburg. Die Frage wird aber sein: Was versucht Heiko Herrlich diesmal?" Bei einer ähnlich defensiven Ausrichtung wie gegen Leipzig wird gegen Leverkusen wohl nichts zu holen sein. "Auch die Kritik an ihm wird in diesem Fall nicht leiser werden."

