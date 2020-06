vor 50 Min.

Der FCA-Talk: Uduokhai, Strobl und ein wegweisendes Spiel

Innerhalb eines Tages sind zwei Personalien des FC Augsburg bekannt geworden. Warum die aktuelle Lage dem FCA in die Karten spielen könnte.

Einen Doppelschlag legte der FC Augsburg am Donnerstag hin: Innerhalb weniger Stunden wurde zuerst der Wechsel von Tobias Strobl von Borussia Mönchengladbach als auch die feste Verpflichtung von Felix Uduokhai bekannt. Die feste Verpflichtung des 22-jährigen Innenverteidigers Uduokhai ist ein finanzieller Kraftakt des FC Augsburg: Insgesamt 8,5 Millionen Euro (sieben Millionen plus 1,5 Millionen Euro Leihgebühr) wird der Defensivspieler am Ende an Ablöse gekostet haben.

Im FCA-Talk lobt unser Reporter Robert Götz das Vorgehen des FC Augsburg. Im Gespräch mit Florian Eisele sagt er zum Uduokhai-Deal: "Das macht Sinn. Felix Uduokhai hat gezeigt, dass er ein Riesentalent auf der Innenverteidigerposition ist." Seit seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg nach Augsburg lief der Deutsch-Nigerianer und ehemalighe U21-Nationalspieler in 22 von 27 möglichen Partien auf.

Ist die Corona-Krise eine Chance für den FC Augsburg?

Die beiden Transfers zeigen auch, dass der FCA finanziell handlungsfähig ist - trotz der Einbußen durch die Corona-Pandemie. Götz glaubt, dass die aktuelle Situation dem FC Augsburg sogar in die Karten spielt: "Ohne die Corona-Krise wäre es für den FCA nicht so einfach gewesen, diese Transfers zu stemmen. Wenn andere Vereine auch ihre Fühler ausstrecken, wird es für den FC Augsburg schwer."

Florian Eisele (links) und Robert Götz sprechen vor dem Heimspiel der Augsburger gegen den 1.FC Köln unter anderem über die Transfers des FCA. Video: Florian Eisele

Weil viele einige Klubs aber mittlerweile in finanzielle Engpässe geraten sind, sind die konservativen Geschäftsmänner des FC Augsburg im Vorteil. So wurde Tobias Strobl im Februar noch mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht - nun zieht es den gebürtigen Münchner, der am Tegernsee ein Haus hat, in die bayerische Heimat und nach Augsburg. "Hier ist ist der FC Augsburg dazwischengegrätscht", so Götz.

Das Spiel gegen den 1. FC Köln ist wegweisend im Abstiegskampf

Während personell schon einiges geregelt ist, muss die Mannschaft des FC Augsburg nun auch sportlich liefern: Am Sonntag um 18 Uhr steht in der WWK Arena gegen den 1. FC Köln ein wichtiges Spiel um den Klassenerhalt an - für beide Mannschaften. Während Köln sich mit einem Sieg fast aller Sorgen entledigen könnte, könnte Augsburg mit einem Erfolg ein Abrutschen verhindern. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist die aktuelle Formkrise des 1. FC Köln: Die Rheinländer sind seit dem Neubeginn der Liga nach der Corona-Pause noch ohne Sieg. (eisl)

