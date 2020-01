14:12 Uhr

Der FCA-Talk im Video: Koubeks Patzer in Berlin und das Bremer Knackpunkt-Spiel

Bei Union Berlin gelang dem FCA wenig, Torwart Koubek patzte erneut. Von der Leistung im Heimspiel gegen Abstiegskandidat Werder Bremen wird vieles abhängen.

Aus rein atmosphärischen Gründen war für die Fans des FC Augsburg die Reise zu Union Berlin das Eintrittsgeld wert: Die Stimmung rund um das Stadion an der Alten Försterei ist in der Bundesliga wohl einmalig. Punktetechnisch war Berlin dieses Mal aber keine Reise wert: 0:2 unterlag der FC Augsburg den Eisernen - es war die dritte Niederlage in Folge. In einem schwachen Spiel waren es Kleinigkeiten, die den Ausschlag gaben.

AZ-Sportredakteur Robert Götz, der die Partie für unsere Redaktion verfolgt hat, beschreibt den Spielverlauf im FCA-Talk mit Sportredakteur Florian Eisele wie folgt: "In der ersten Halbzeit waren beide Mannschaften auf Augenhöhe." Sonderlich viel vor dem eigenen Tor hatte der FCA aber nicht zugelassen, nur einmal war Torwart Tomas Koubek gefordert, so Götz: "Aus Sicht des FC Augsburg hat wenig darauf hingedeutet, dass das noch in die Hose gehen könnte." Als das Gegentor fiel, fehlte der Mannschaft von Martin Schmidt ein starker Einzelkönner.

AZ-Reporter Götz erwartet von FCA-Keeper Koubek mehr

Statt einer starken Einzelleistung war es aber ein individueller Fehler, der den FC Augsburg auf die Verliererstraße brachte: Bei der Ecke vor dem 0:1 irrte FCA-Keeper Tomas Koubek durch den Augsburger Strafraum. Der Tscheche ging nicht energisch an FCA-Verteidiger Jedvaj und Union-Stürmer Ujah vorbei - als Neven Subotic an den Ball kam, stand er nicht richtig und musste zusehen, wie der ehemalige BVB-Spieler zur Führung einschob.

Es war beileibe nicht der erste Fehler des Schlussmanns, der im Sommer für eine geschätzte Ablösesumme von sieben bis acht Millionen Euro geholt wurde. Das Urteil von Robert Götz: "Von einem Bundesliga-Torwart, der einiges an Ablöse gekostet, hat, erwarte ich, dass er in dieser Saison anders reagiert. Wenn er rausgeht, muss der den Ball haben oder zumindest so spektakulär an Ujah scheitern, dass der Schiedsrichter ein Foul am Torwart pfeift." In einem Spiel, in dem Kleinigkeiten entschieden, brachte dieser Fehler den FC Augsburg auf die Verliererstraße. Auch wenn Koubek schon gute Spiele im FCA-Trikot gezeigt hat, schafft der Tscheche es nicht, die Hintermannschaft zu stabilisieren. Das Fazit von Götz nach 19 Bundesligaspieltagen: "Es ist immer ein Auf und Ab bei ihm - in dieser Hinsicht ist er kein guter Bundesliga-Torhüter."

Das Heimspiel gegen Bremen wird wichtig - sowohl tabellarisch als aus psychologisch

Am Samstag (15.30 Uhr) steht nun das Duell mit Abstiegskandidaten Werder Bremen an. Ein Spiel, das nach Einschätzung des FCA-Reporters enorm wichtig ist: Gewinnt Werder, rückt die Mannschaft von Florian Kohfeldt bis auf drei Punkte an den FC Augsburg heran und zieht den Klub wieder in die Abstiegszone. "Gegen Bremen ist man in der Pflicht zu gewinnen. Mit einem Sieg hält man Werder klein", so Götz. Von einer Niederlage würde hingegen eine verheerende Wirkung ausgehen - sowohl tabellarisch als aus psychologisch. (eisl)

