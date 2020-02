vor 53 Min.

Der FCA-Talk im Video: Wer steht in Frankfurt im Tor?

Beim 2:1-Sieg gegen Bremen rotiert Andreas Luthe in den FCA-Kasten. Der Schlussmann meldet seine Ansprüche an - und könnte am Freitag erneut auflaufen.

Es war ein Sieg des Kalibers "Sechs-Punkte-Spiel": Mit 2:1 hat der FC Augsburg die Partie gegen Werder Bremen gewonnen. Nach einem Rückstand drehte die Mannschaft von Martin Schmidt die Partie gegen die abstiegsgefährdeten Norddeutschen noch und hielt Werder auf Distanz. Aktuell trennen den FCA somit neun Punkte vom Relegationsrang 16. Die vielleicht überraschendste Personalie betraf aber das Tor des FC Augsburg: Anstelle des grippekranken Tomas Koubek stand Andreas Luthe im Kasten.

Das nächste Bundesligaspiel des FC Augsburg steht nun schon am Freitag an: Um 20.30 Uhr heißt der Gegner Eintracht Frankfurt. Behält Luthe bis dahin seinen Platz im FCA-Tor? Unser FCA-Reporter Johannes Graf glaubt im FCA-Talk, dass der ehemalige Bochumer auch gegen die Hessen von Beginn an auflaufen wird: "Man kann damit abwarten, bis Tomas Koubek wieder zu 100 Prozent fit ist und danach entscheiden." Wie es danach weiter geht - darüber zu entscheiden, hätte FCA-Trainer Martin Schmidt immer noch die Gelegenheit.

Luthe hat seine Ansprüche im FCA-Tor elegant untermauert

Seine Ansprüche hat Andreas Luthe ohnehin schon einmal auf elegante Weise angemeldet: "Man muss schauen, ob es gewünscht ist, dass es einen Wettkampf um diese Position gibt. Wenn nicht, bleibt alles, wie es ist." Es ist eine höfliche, aber dennoch bestimmte Weise, um seinen Platz zu kämpfen. Dass Koubek gegen Bremen passen musste, sei aus dessen Sicht zwar bedauerlich gewesen, so Graf: "Andererseits hatte man nun die Möglichkeit, den Wechsel im Tor geräuschlos zu vollziehen."

Einen Wechsel erwartet Graf auch auf einer anderen Position: Gegen Bremen verteidigte Tin Jedvaj rechts hinten in der Viererkette - es ist eine Position, die der Kroate bekennenderweise ungern spielt. Stephan Lichtsteiner zeigte in vielen Partien während dieser Saison wechselhafte Leistungen. Grafs Einschätzung: "Optimal ist die Situation dort nicht." Er erwartet gegen Eintracht Frankfurt Raphael Framberger auf rechts hinten: "Er hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, sonst wäre er bereits Stammspieler."

Rein tabellarisch traut Graf dem FC Augsburg noch einen weiteren Sprung in der Tabelle zu, ein einstelliger Platz sei drin - nämlich dann, wenn gegen die nächsten nahmhaften Gegner wie Bayern, Schalke oder Mönchengladbach gepunktet wird. (eisl)

