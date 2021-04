Der FCA hat einen Spieler von Juventus Turin im Blick

Plus Nikolai Baden Frederiksen ist von Juventus Turin an die WSG Tirol ausgeliehen. Mit seinen Toren hat er sich nicht nur in das Visier des FC Augsburg geschossen.

Zuletzt war Timon Pauls, Chef-Scout des FC Augsburg, öfters im Innsbrucker Tivoli-Stadion zu sehen. Dort trägt der österreichische Bundesligist WSG (Wattener Sportgemeinschaft) Tirol seine Heimspiele aus. Nach Informationen unserer Redaktion saß Pauls auf jeden Fall beim 2:0-Heimsieg in der Meisterrunde gegen den LASK und zuletzt auch beim 3:2-Überraschungscoup gegen den souveränen Tabellenführer RB Salzburg auf der Tribüne.

Kritischer Blick auf die FCA-Mannschaft: Chefscout Timon Pauls, Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter und Finanz-Geschäftsführer Michael Ströll . Foto: Klaus Rainer Krieger

Frederiksen wechselt mit 18 Jahren vom FC Nordsjaelland zu Juventus Turin

Im besonderen Fokus von Pauls: WSG-Stürmer Nikolai Baden Frederiksen. Der junge Däne ist derzeit von Juventus Turin an die WSG Tirol ausgeliehen und sorgt dort für Aufsehen. Gegen Salzburg schoss der 20-jährige Stürmer mit zwei Toren die WSG fast im Alleingang zum Sieg. Insgesamt erzielte der Linksfuß schon 14 Tore für die Tiroler.

Schon mit 18 Jahren war Frederiksen vom FC Nordsjaelland zu Juve gewechselt, dort absolvierte er neun Spiele in der U23 in der Serie C, der dritthöchsten Liga in Italien, ehe er im Januar 2020 an den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard ausgeliehen wurde. Doch die Eredivisie wurde im April aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen. Frederiksen kehrte nach Turin zurück, um im August nun in Tirol Spielpraxis zu sammeln. Und dort betreibt der 1,79 große Stürmer derzeit Eigenwerbung par excellence.

27 Bilder Das ist der FCA-Kader für die Saison 2020/21 Foto: Ulrich Wagner

Dass der FCA auf der Suche nach einem neuen Stürmer ist, macht Sinn. Sowohl der Vertrag von Florian Niederlechner als auch der von Alfred Finnbogason laufen im Sommer 2022 aus, beide sind im fußballerisch gesetzteren Alter (30 und 32). Niederlechner kämpft nach einer tollen ersten Saison in Augsburg mit 13 Treffern in dieser Spielzeit mit seiner Treffsicherheit (drei Tore). Und der Isländer Finnbogason erweist sich immer mehr als verletzungsanfällig.

FC Augsburg ist aber nicht der einzige Interessent aus der Bundesliga

Wie die Kronen Zeitung berichtet, ist der FCA allerdings nicht der einzige Bundesligist, der ein Auge auf den Leihspieler aus Turin geworfen hat. Auch der VfL Wolfsburg beschäftigt sich mit den Dänen, dessen Vertrag bei Juventus noch bis zum Sommer 2022 läuft. Doch bisher wurde er dort nur in der U23 eingesetzt.

Aber anscheinend ist auch ein FCA-Spieler auf der Scoutingliste eines anderen Vereins gelistet: Nach spanischen Medienberichten soll sich Champions-League-Teilnehmer FC Sevilla mit Ruben Vargas, 22, beschäftigen. Allerdings ist Vargas einer von vielen Namen auf der Scouting-Liste der Spanier. Zudem gab es noch keine Kontaktaufnahme mit dem FCA nach Informationen unserer Redaktion unternommen.

Ruben Vargas trifft für den FC Augsburg. Foto: Matthias Balk, dpa

Der Außenbahnspieler wechselte im Sommer 2019 mit erst 20 Jahren vom FC Luzern als in der Bundesliga unbekannter Spieler zum FCA. Dort schlug er sofort ein, hatte unter Trainer Martin Schmidt einen Stammplatz und kam auch zu ersten Einsätzen in der Schweizer Nationalmannschaft. Auch wenn er unter Heiko Herrlich zuletzt auch ab und zu auf der Bank Platz nehmen musste, ist man in Augsburg von seinem enormen Potenzial überzeugt. Zudem ist der Schweizer bis 2024 fest an den FCA gebunden.

Lesen Sie dazu:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.