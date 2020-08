14:07 Uhr

Der FCA hat einen ersten Corona-Fall: Felix Götze positiv getestet

Plus Felix Götze wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Kontakt zum Team hatte er in dieser Zeit nicht. Der Kader war zum Trainingsauftakt aber üppig besetzt.

Von Marco Scheinhof

Der FC Augsburg hat seinen ersten Corona-Fall. Felix Götze wurde im Urlaub positiv auf Covid-19 getestet und befindet sich derzeit in seinem Heimatort Dortmund in Quarantäne. Kontakt hatte der 22-Jährige weder zu Teamkollegen noch zum Trainer- oder Funktionsteam.

Götze hatte sich testen lassen, weil es in seinem Bekanntenkreis einen positiven Corona-Fall gegeben hat. Götze selbst hatte keinerlei Symptome und muss nun zwei negative Tests abwarten, bis er sich wieder auf den Weg nach Augsburg machen kann.

An FC Southampton verliehen: Auch Kevon Danso verpasste den Auftakt

Den Auftakt am Montag mit einem Diagnostik- und Laktattest-Tag im Rosenaustadion hat er ebenso verpasst wie Kevin Danso. Der Verteidiger war zum FC Southampton ausgeliehen. Da in England die Saison deutlich länger dauerte, hat der 21-Jährige gerade noch Urlaub. Es kann allerdings gut sein, dass Danso ein weiteres Mal verliehen wird. Der Hamburger SV, Fortuna Düsseldorf, der FC Watford und Nottingham Forest sollen interessiert sein. Dansos Vertrag beim FCA läuft noch bis 2024.

Beim Trainingsauftakt fehlten zudem Georg Teigl und Julian Schieber. Beide trainieren derzeit individuell und können sich einen neuen Verein suchen. Offenbar aber gibt es noch keine konkreten Angebote. Der Profikader ist mit 36 Spielern aber trotz der zuletzt vermeldeten Abgänge – der Torhüter Andreas Luthe zu Union Berlin und Fabian Giefer zu den Würzburger Kickers – sehr üppig besetzt.

Mit dabei waren am Montag und Dienstag auch die zuletzt verliehenen Spieler Michael Gregoritsch, Tim Rieder und Mads Pedersen. Bei Rieder könnte es gut sein, dass er nur kurzzeitig beim FCA war und sich demnächst einem anderen Verein anschließt. Bei Gregoritsch gehen die Verantwortlichen dagegen davon aus, dass er seine neue Chance beim FCA nutzen möchte. Der Österreicher war in er Rückrunde der vergangenen Saison zum FC Schalke 04 ausgeliehen gewesen und kehrte nun zurück. Im November 2019 hatte er öffentlich davon gesprochen, nur weg aus Augsburg zu wollen. Das war noch unter Trainer Martin Schmidt. Nun ist er zurück und hofft auf eine neue Chance unter Heiko Herrlich.

Maurice Malone ist aus der U23 zu den Profis aufgerückt

Ganz zu den Profis aufgerückt ist Maurice Malone, der zuletzt auch in der U23 des FC Augsburg eingesetzt worden war. Zum Start dabei waren natürlich auch die Neuzugänge Rafal Gikiewicz, Tobias Strobl und Daniel Caligiuri.

Am Dienstag stand bei den Augsburgern ein Fotoshooting für die Deutsche Fußball-Liga (DFL) auf dem Programm. Dabei trugen die Kicker des FCA bereits ihre neuen Trikots, offiziell sollen die aber erst Ende der Woche präsentiert werden. Am Nachmittag bat Trainer Herrlich seine Mannschaft erstmals auf den Trainingsplatz neben der WWK-Arena. Am Samstag (15.30 Uhr) soll beim Regionalligisten SV Heimstetten zudem das erste Testspiel für die neue Bundesligasaison unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

