Der FCA in der Einzelkritik: Traumnote für Matchwinner Max

Plus In der Bundesliga setzt der FCA seine Siegesserie mit einem 3:0 gegen Düsseldorf fort. Im Angriff kristallisiert sich immer mehr ein torgefährliches Duo heraus.

Tomas Koubek Im Stadionkurier erklärte der Augsburger Torwart, das Leben und damit auch der Fußball sei ein ständiges Auf und Ab. Derzeit geht es für den Tschechen und seine Teamkameraden aufwärts. Gegen Düsseldorf kaum gefordert und eher beschäftigt, sich warm zu halten. Note 3,0

Stephan Lichtsteiner Musste gegen Hoffenheims starken Dänen Skov jüngst erkennen, dass er sich im Herbst seiner Karriere befindet. Um Düsseldorfs Thommy in Schach zu halten, dafür genügt das Leistungsvermögen des Schweizers indes noch. Ein solider Auftritt, an dem nur seine Diskussionen mit Schiedsrichter oder Gegenspieler störten. Sah folgerichtig die Gelbe Karte. Note 3,5

Jeffrey Gouweleeuw Seit Jahren eine Konstante in der Augsburger Abwehr. Einmal mehr der aufmerksame Abwehrchef, der etliche Zweikämpfe gewinnt, indem er Pässe abfängt, ehe der Gegenspieler an den Ball kommt. Note 2,5

Tin Jedvaj Solange der Kroate derart beständig ansprechende Leistungen zeigt, muss sich Felix Uduokhai auf der Ersatzbank gedulden. Enorm kopfballstark, kompromisslos und konsequent im Verteidigen. Zudem Torschütze des vorentscheidenden 2:0. Wird folglich auch im letzten Hinrundenspiel in Leipzig erste Wahl sein. Note 2,0

Iago Stand erneut in der Startformation, nachdem er in Hoffenheim das Spiel mit seinem Treffer entschieden hatte. Leistete sich zu Beginn des Spiels einige Ungenauigkeiten im Passspiel, stabilisierte sich aber und erfüllte gewissenhaft seine Abwehraufgaben. Note 3,0

Daniel Baier Gegen Hoffenheim organisierte er die defensive Ordnung, gegen Düsseldorf waren seine Qualitäten als Ideengeber und Spieleröffner gefragt. Insgesamt ein unauffälliger Auftritt des Kapitäns, der sich in der kurzen Weihnachtspause erholen darf. Note 3,0

Rani Khedira Übernimmt im Mittelfeldzentrum den offensiveren Part, der ihm viele Meter im Gegenpressing beschert. Verrichtete sein Tagwerk unaufgeregt, stopfte Löcher und arbeitete für die Gemeinschaft. Note 3,5

Marco Richter war beim FCA gegen Düsseldorf ein belebendes Element. Bild: Tom Weller, dpa

Marco Richter Nach seinem blassen Auftritt gegen Hoffenheim auf der rechten Angriffsseite ein belebendes Element. Narrte manchen Gegenspieler, sorgte für Unruhe in Düsseldorfs Abwehrreihe und wurde in seinem Tatendrang lediglich gebremst, wenn Mitspieler ihm ein Zuspiel verweigerten. Baute in Hälfte zwei ab. Note 3,0

Fredrik Jensen Trainer Schmidt hatte ihn aufgrund seines Trainingseifers als „positiv Verrückten“ beschrieben. Verkörpert eine jener „Rennmaschinen“, die Schmidt für seine aggressive Anlaufstrategie benötigt. Gegen Düsseldorf zum dritten Mal in Folge in der Startformation. Bemüht, strahlte aber keine Torgefahr aus. Note 3,5

Philipp Max Sagt, er spiele lieber auf der Position des Linksverteidigers. Dennoch erneut als offensiver Flügelspieler eingesetzt. Gegen Hoffenheim gelang ihm am Freitag schon ein Doppelpack, gegen Düsseldorf trat er beim Führungstreffer erneut als Torschütze in Erscheinung. Nebenbei bereitete er auch noch das 2:0 vor und erzielte das 3:0. Beeindruckend: Hat nun innerhalb der vergangenen sechs Ligaspiele sechs Tore für die Augsburger erzielt. Note 1,0

Florian Niederlechner Vollbrachte jüngst Erstaunliches, als er in einer Partie alle vier Treffer des FCA vorbereitete. Machte dort weiter, wo er in Hoffenheim aufgehört hatte. Setzte sich erst mit all seiner Wucht durch und leistete dann durch seinen Schuss, den Fortuna-Keeper Steffen abklatschen ließ, die Vorarbeit zum 1:0. Ein eigener Treffer blieb ihm gegen Düsseldorf wieder verwehrt. Note 2,0

Ruben Vargas (73. für Richter) Erstmals in dieser Saison zunächst auf der Ersatzbank, obwohl er fit und nicht mehr gesperrt war. Kam ins Spiel, als dieses gelaufen war.

Felix Uduokhai (79. für Khedira) Ein Opfer der starken Konkurrenz auf der Position des linken Innenverteidigers. Kam daher erst spät in die Partie.

Sergio Córdova (87. für Niederlechner) Durfte in den letzten Minuten mit seinen Mitspielern schaulaufen.

Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.

