Der FCA live: 2:0-Führung gegen zehn Berliner

Vor dem Spiel gegen Hertha BSC hat sich FCA-Trainer Schmidt zum Fall Gregoritsch geäußert. Wen stellt der FC Augsburg heute gegen Hertha auf?

Am heutigen Sonntag, 24.11.2019, spielt der FC Augsburg daheim gegen Hertha BSC. Vor dem Spiel hat es in der vergangenen Woche Wirbel um den Spieler Michael Gregoritsch gegeben. Der österreichische Nationalspieler hatte sich im Trainingslager abfällig über seinen Verein geäußert. "Hauptsache weg", zitierte ihn die Nachrichtenagentur APA. Damit nicht genug: Seine Lage in Augsburg bezeichnete Gregoritsch laut Kleiner Zeitung sogar als "beschissen".

Harte Aussagen vor dem Spiel gegen die Berliner - und zu viel für den FCA. Sportdirektor Stefan Reuter nahm den Spieler aus dem Training. Am Dienstag wolle man sich noch einmal zusammensetzen. Derweil zeigte Trainer Martin Schmidt Verständnis für den Mittelfeldspieler. Doch: "Dass ein unzufriedener Spieler seine Meinung auch mal äußert, ist normal, aber mit der Art und Weise waren wir nicht ganz zufrieden."

FC Augsburg gegen Hertha BSC: Wer spielt für Alfred Finnbogason?

Und noch ein anderer Spieler fällt aus: Am Donnerstag 14. November, hatte sich Alfred Finnbogason bei einem EM-Qualifikationsspiel verletzt. Er wird wohl mehrere Wochen ausfallen. Alternativen gibt es genügend. Julian Schieber oder Sergio Córdova als zweiten Stürmer neben Florian Niederlechner, oder mit einem zusätzlichen Mittelfeldspieler wie Jan Moravek oder Fredrik Jensen.

FCA-Aufstellung gegen Herta BSC: Gouweleeuw und Córdova von Anfang an dabei

Dazu kommt Felix Uduokhai hat sich Anfang der Woche selbst gegen den Knöchel geschlagen. Folge: Eine Risswunde, die mit zwei Stichen genäht werden musste. „Er konnte bisher noch nicht mit dem Fuß gegen den Ball hauen“, meinte Schmidt. Fällt der Innenverteidiger aus, wird Jeffrey Gouweleeuw in die Startelf zurückkehren. Deshalb hat Schmidt seinen Team für das Spiel gegen Hertha BSC so aufgestellt:

Im Vergleich zum Spiel gegen Paderborn hat FCA-Trainer Martin Schmidt in der Startelf also nur zwei Dinge verändert. Diesmal sind Gouweleeuw und Córdova von Anfang an mit im Team.

Was aber sicher ist, es muss ein Sieg her gegen Hertha. Denn die Mannschaften liegen nahe beieinander. Mit einem Sieg würde der FCA (zehn Punkte) an der Hertha (elf Zähler) vorbeiziehen. Angesichts der finanziellen Möglichkeiten eigentlich eine Schmach für den Hauptstadtklub.

Hertha-Trainer Covic steht unter Druck im Spiel gegen den FCA

Seit Juni hat der neue Investor Lars Windhorst 225 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, zudem vor kurzem Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann als Aufsichtsrat installiert. Ein Abstiegskampf ist in diesem Businessplan nicht vorgesehen. Darum steht der neue Hertha-Trainer Ante Covic mächtig unter Druck. „Elf Punkte nach elf Runden, damit sind wir nicht zufrieden“, sagte Manager Michael Preetz vor kurzem.

Mittlerweile soll schon Niko Kovac als neuer Trainer bei Hertha im Gespräch sein. Daher ist klar: Punkte müssen her. Noch aber hat Covic das Sagen. Geht es nach Marko Grujic, gerne auch noch länger. "Ich würde Sonntag liebend gern einen Sieg für Ante holen", sagte der Mittelfeldspieler der Berliner Morgenpost. Personell sieht es bei der Hertha gut aus, nur Karim Rekik fehlt wegen eines Infekts.

Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der WWK-Arena. (AZ)

