Der FCA live: Koubek patzt und Gladbach führt 4:0

Fünf Punkte aus sechs Spielen ist die magere Bilanz des FCA. Und im Spiel gegen Mönchengladbach liegt der FCA bereits nach wenigen Minuten deutlich zurück.

Nach der 3:0-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen ist der FC Augsburg heute gegen Borussia Mönchengladbach hungrig nach Punkten. Ein Aufpolstern des Punktekontos ist dringend nötig, wenn der FCA den Absprung aus dem unteren Tabellendrittel schaffen möchte. Anpfiff der Partie im Borussia-Park war um 13.30 Uhr.

Punktesammeln wird dort allerdings keine einfache Aufgabe. Die Spieler von Platzhirsch Mönchengladbach strotzen nur so vor Motivation. Schließlich haben die Fohlen die Tabellenführung vor Augen. Nachdem Konkurrenten wie der FC Bayern und RB Leipzig patzten, würde ein Sieg gegen den FCA die Nordrhein-Westfalen direkt an die Tabellenspitze katapultieren.

Ein Blick auf die Statistik lässt beim FC Augsburg zumindest theoretisch einen Hoffnungsschimmer aufkeimen. Gegen Gladbach spielte der FCA bisher siebenmal unentschieden. Nur gegen Hertha BSC Berlin gingen die Augsburger Kicker öfter mit einem Remis vom Platz: bislang acht Mal. Zuversicht verspricht obendrein die Augsburger Toreffizienz: Bei den letzten sechs Auswärtsspielen blieben die FCA-Stürmer nur einmal torlos - am 32. Spieltag beim 0:0 gegen Schalke 04.

Heute sieht es allerdings so aus, als hätte der FC Augsburg keine Chance gegen die starken Gladbacher. Mönchengladbach führt bereits zur Halbzeit deutlich mit 4:0. Denis Zakaria traf bereits in der zweiten Minuten, Patrick Herrmann in Minute 8 und Minute 13. Alassane Pléa schoss in Minute 39 das 4:0 nach einem Patzer von Koubek. (AZ)

Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg heute: Die Aufstellung des FCA

Das ist die Aufstellung vom FC Augsburg heute gegen Borussia Mönchengladbach, Anpfiff 13.30 Uhr im Borussia Park:

Tor: Tomas Koubek

Abwehr: Stephan Lichtsteiner, Tin Jedvaj, Felix Uduokhai, Philipp Max

Mittelfeld: André Hahn, Michael Gregoritsch, Jan Morávek, Ruben Vargas, André Hahn

Angriff: Florian Niederlechner

