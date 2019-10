vor 43 Min.

Der FCA live in Wolfsburg: Abwehrschlacht beim VfL

Der FCA will gegen Wolfsburg das 1:8 aus der Vorsaison vergessen machen. Daniel Baier kehrt für den verletzten Oxford in die Startelf zurück. Die Aufstellungen.

Viel wurde vor dem Spiel des FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg über das vergangene Treffen der beiden Clubs geschrieben: Am letzten Spieltag der Vorsaison kamen die Augsburger in der Autostadt mit 1:8 unter die Räder, beendeten die Spielzeit mit einem massiven Negativerlebnis. Das Spiel am Sonntag (Anpfiff: 15.30 Uhr, Sky/Sky Go) könnte also unter dem Motto "Revanche" stehen.

Finnbogason erhält gegen Wolfsburg seine Chance

Dass es das nicht tut, liegt auch an Martin Schmidt, für den "das 1:8 keine Rolle mehr" spielt. Stattdessen baut der Ex-VfL-Coach darauf, dass sein Team das "gute Gefühl" aus dem Bayern-Spiel mitnimmt, den Schwung nutzt.

Schwung bringt neben dem Last-Minute-Remis gegen den Rekordmeister auch der mannschaftsinterne Wettbewerb bringen, der nach der Rückkehr von Daniel Baier und Jeffrey Gouweleeuw besonders auf den Defensivpositionen voll entfacht ist. Beide hatten im Training keine Probleme mehr.

Auch in der Offensive hat Schmidt die Qual der Wahl: Neben Dauerbrenner Florian Niederlechner drängt auch Alfred Finnbogason zurück in die Startelf. Nach seinem Ausgleichstor gegen die Bayern hatte der Isländer sogar öffentlich einen Stammplatz eingefordert. Gegen Wolfsburg darf der Stürmer nun ran - und muss liefern.

FCA will raus dem Tabellenkeller - Wolfsburg winkt die Spitze

Gegen Wolfsburg steht für den FC Augsburg viel auf dem Spiel: Mit sechs Punkten ist der Club Vorletzter, Paderborn drückt nach dem 2:0-Erfolg gegen Düsseldorf am Samstag von hinten. Allerdings: Mit einem Sieg könnte der FC Augsburg zu Mainz auf Rang 13 aufschließen.

Während sich der FC Augsburg im Tabellenkeller Luft verschaffen will, geht es für den VfL um die Tabellenführung. Mit einem Erfolg am Sonntag lägen die Wölfe bei 19 Punkten und würden zudem ihre weiße Weste behalten. Bislang hat die Mannschaft um Trainer Oliver Glasner und Torjäger Wout Weghorst noch kein Spiel verloren.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg: So spielen die Teams

FC Augsburg:

Koubek - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Daniel Baier - Khedira - Richter, Vargas - Niederlechner, Finnbogason

VfL Wolfsburg:

Pervan - Brooks, Bruma, Tisserand - William, Guilavogui, Gerhardt, Roussillon - Klaus, Brekalo - Weghorst

