vor 35 Min.

Der FCA muss die Schießbude schließen - kommt Lichtsteiner?

Der FC Augsburg ist händeringend auf der Suche nach einem Rechtsverteidiger. Stephan Lichtsteiner hat die Erfahrung von 105 Länderspielen und könnte helfen.

Von Wolfgang Langner

Augsburg 71 Gegentore in einer Saison sind für einen Fußball-Bundesligisten eine Menge Holz. Das klingt schon stark nach Schießbude. Kann aber mal passieren und ist auch halb so schlimm, wenn man Maßnahmen ergreift, um dies in der Zukunft zu verhindern. Beim FC Augsburg hatte man sich das in dieser Saison auch fest vorgenommen. Schon seit Martin Schmidt am 10. April dieses Jahres nach der Trennung von Manuel Baum seine Tätigkeit aufgenommen hat, fordert er gebetsmühlenartig "Stabilität in der Abwehr".

Doch das ist vermutlich leichter gesagt, als getan. Vor allem, wenn die dazu passenden Spieler fehlen. Nach dem 1:2 im Pokalspiel in Verl und dem 1:5 beim Bundesliga-Auftakt in Dortmund hat man noch nicht den Eindruck gewonnen, dass der FCA eine bundesligataugliche Hintermannschaft ins Rennen schickt.

Philipp Max wird weiterhin mit anderen Klubs in Verbindung gebracht

In jüngster Vergangenheit taucht auch noch das Gerücht auf, dass eventuell Philipp Max, der in Dortmund verletzungsbedingt fehlte, den Klub noch in dieser Transferphase verlässt. Interessenten sind angeblich Atalanta Bergamo und Schalke 04. Nachdem die Abwehrspieler Jeffrey Gouweeleuw (Adduktoren), Raphael Framberger (im Aufbau nach Kreuzbandriss) und der Brasilianer Iago (Außenmeniskuseinriss) ebenfalls noch fehlen, könnte sich der FCA es eigentlich gar nicht leisten, Max auch noch abzugeben. Außer der Verein legt noch kräftig auf dem Transfermarkt nach.

Angeblich ist jetzt zumindest ein neuer Verteidiger im Anflug. Laut dem Fachmagazin Kicker steht der FCA vor einer Verpflichtung von Stephan Lichtsteiner. Eine Verpflichtung des Schweizers wäre auch relativ problemlos, weil der 35-Jährige derzeit vereinslos ist. Zumindest Erfahrung besitzt Lichtsteiner jede Menge. In der Europa League stand er bei Arsenal London in der vergangenen Saison sechs Mal auf dem Rasen und in der Premier League war Lichtsteiner immerhin bei 14 Spielen im Einsatz.

Seine stärkste aktive Phase hatte der Abwehrspieler in seiner Zeit bei Juventus Turin (2011 bis 2018). Sieben Meistertitel holte er mit der "alten Dame". Und der 105-fache Schweizer Nationalspieler scheint vom Fußball nicht genug zu bekommen.

Lichtsteiners Challenge: "Es geht immer weiter"

"Ich will neue Grenzen setzen. Immer höhere Ziele erreichen. Nach dem ersten italienischen Meistertitel wollte ich den zweiten. Nach dem sechsten den siebenten. Nach dem ersten Champions-League-Finale wollte ich das zweite. Nach dem 80. Länderspiel das 100. Ich wurde oft gefragt, ob ich auf dem Höhepunkt aufhöre. Aber was ist der Höhepunkt in einer erfolgreichen Karriere? Meine Challenge ist: Es geht immer weiter. Bis es irgendeinmal nicht mehr geht", sagte er kürzlich in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung.

Lichtsteiner ist ein gelernter rechter Verteidiger. Die Position bekleidete beim FCA nach dem Ausfall von Raphael Framberger in der vergangenen Saison vorwiegend Jonathan Schmid, der dann nach Freiburg gewechselt ist. Beim Pokalspiel in Verl und beim Punktspielauftakt in Dortmund übernahm Georg Teigl diese Rolle. Durchaus möglich, dass gegen Union Berlin am Samstag Lichtsteiner am Ball ist.

Lust auf noch mehr Fußball? Dann hören Sie sich hier unseren Podcast mit FCA-Kapitän Daniel Baier an:

