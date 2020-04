12.04.2020

Der FCA sucht die Helden des Alltags in der Corona-Krise

Der Bundesligist startet eine Gutschein-Aktion und bittet deshalb um Online-Vorschläge, wen er beschenken kann

Von Robert Götz

Hat Ihnen der Paketzusteller das Paket zum zweiten Mal gebracht, obwohl er das nicht hätte müssen? Hat Sie die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter an der Supermarktkasse mit einem Lächeln bedient, obwohl die Schlange hinter Ihnen kein Ende nehmen wollte? Kümmert sich die Kindergartenerzieherin in der Notgruppe in diesen Tagen ganz besonders intensiv um die Kinder? – Wenn Sie Ihren Helden des Alltags in der Corona-Krise etwas Gutes tun wollen, dann wäre es eine Möglichkeit, ihm oder ihr über die „Gutschein-Aktion“ des FC Augsburg Danke zu sagen.

Der Bundesligist verschenkt Gutscheine seiner Partner an Menschen, die sich derzeit besonders um das Wohl unserer Gesellschaft verdient machen. Wer jemanden kennt, der ein solidarisches „Danke“ verdient hat, kann eine E-Mail an aktionen@fcaugsburg.de schicken und kurz erzählen, wem und warum der FCA demjenigen einen Gutschein zukommen lassen sollte.

Wichtig sind in der E-Mail folgende Angaben der zu beschenkenden Person: Name / Vorname / Postadresse / Telefonnummer / Warum wird diese Person vorgeschlagen?

Der Bundesligist hat unter dem Hashtag #augsburghältzusammen2020 in den vergangenen Wochen eine Reihe von Unterstützungsaktionen ins Leben gerufen.

Augsburger Tafel Er greift der Augsburger Tafel unter die Arme.

Er greift der Augsburger Tafel unter die Arme. Kostenlose Getränke Er verteilte an rund 4500 Mitarbeiter in Pflegeberufen kostenlos Getränkekisten.

Er verteilte an rund 4500 Mitarbeiter in Pflegeberufen kostenlos Getränkekisten. Motto-T-Shirt In seinem Online-Fanshop verkauft der FCA das Motto-T-Shirt und spendet die Erlöse.

In seinem Online-Fanshop verkauft der das Motto-T-Shirt und spendet die Erlöse. Spendenportal Zusammen mit Augsburg Marketing errichtete er unter www.spenden-ahz2020.de ein Spendenportal, das für Not leidende unternehmergeführte Betriebe aus der Region offensteht. Um dies weiter zu unterstützen führt der FCA mit LEW am Samstag, 18. April, ab 19 Uhr ein Fifa20-Charity-Turnier durch. Die ersten 256 E-Sports-Fans, die sich für das Turnier registrieren, haben ihren Online-Startplatz sicher. Anmelden und registrieren können sich alle Interessierten unter www.fcaugsburg.de/onlineturnier. Die Anmeldung ist verbunden mit einer freiwilligen Spende: Alle Teilnehmer sollen fünf Euro auf der Spendenplattform des FCA hinterlassen. LEW legt für jeden Teilnehmer weitere fünf Euro obendrauf, die zu 100 Prozent dem sozialen Zweck zugutekommen.

FCA-Fans helfen beim Einkauf und beim Ausliefern von Ware

Aber auch die aktive Fanszene des FC Augsburg hilft während der Corona-Krise. So können sich Betroffene, die Unterstützung in der Bewältigung des eingeschränkten Alltags benötigen, per Anruf, SMS oder WhatsApp unter 0170/4961167 an die Organisatoren wenden. Die Fans helfen bei Einkäufen, Arztbesuchen etc. Seit einigen Tagen helfen die FCA-Fans auch inhabergeführten Augsburger Unternehmen beim Ausliefern ihrer Ware. Jeweils am Mittwoch und Samstag liefern sie in Zusammenarbeit mit dem FCA ehrenamtlich Waren in Augsburg und Umgebung aus. Nähere Infos gibt es unter der E-Mail-Adresse wiesmeier@fcaugsburg.de

