Der FCA testet gegen Würzburg: Eine Chance für junge Spieler

Plus Fast eine Woche Pause liegt zwischen den beiden Bundesligaspielen des FCA - am Montag steht deswegen ein Test gegen die Würzburger Kickers an.

Von Marco Scheinhof

Die Zeit zwischen Leipzig und Leverkusen ist lang. Am Freitag bei RB, am Sonntag, mehr als eine Woche später, zu Haus gegen Bayer – diese lange Phase nutzt der FC Augsburg zu einem Testspiel. Am Montag (14 Uhr/FCA TV) spielen die Augsburger auf einem der Trainingsplätze der WWK-Arena gegen den Zweitligisten Würzburger Kickers.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie bereits in den Testspielen gegen Karlsruhe und Regensburg. Um sich gut auf diese Partie vorbereiten zu können, war die Mannschaft noch nach der Partie am Freitagabend mit dem Mannschaftsbus zurück nach Augsburg gefahren – ohne weitere Nacht in Leipzig. Für die Anreise hatten die Augsburger noch ein Flugzeug genutzt.

Nur wenig Spieler aus dem FCA-Kader gegen Leipzig werden gegen Würzburg dabei sein

Allerdings werden wohl nur wenige Akteure, die am Freitag beim 1:2 dabei waren, auch am Montag im Einsatz sein. "Das Testspiel ist für die Spieler, die länger nicht zum Einsatz gekommen sind, sehr wichtig", sagte FCA-Manager Stefan Reuter. Also für Michael Gregoritsch zum Beispiel, oder Raphael Framberger und Rani Khedira, der am Freitag immerhin eingewechselt worden war. Aber vor allem auch für Nachwuchsakteure. "Es wird der ein oder andere junge Spieler dabei sein, um wieder Spielzeit zu bekommen", sagte Reuter. Sowohl die U19 als auch die U23 des FCA haben nun schon seit längerem keine Partien mehr bestritten.

Bei Standards hat der FC Augsburg noch Nachholbedarf

Testspiele sind grundsätzlich gute Möglichkeiten, an Defiziten zu arbeiten. Die haben die Augsburger in dieser Saison bei Standardsituationen. Nach einem eigenen Eckball ist dem FCA noch kein Tor gelungen. "Das ist in dieser Saison ein großes Manko", sagte Stefan Reuter, der Geschäftsführer Sport. Vor allem bei Spielen wie in Leipzig, bei denen die Augsburger ohnehin nur zu wenigen Chancen kommen, wären Standardsituationen gute Gelegenheit, Torchancen zu kreieren. "Da muss mehr Überzeugung rein", sagte Reuter. Eigentlich hätten die Augsburger gute Schützen, wie Neuzugang Laszlo Benes oder Daniel Caligiuri. In Leipzig aber waren die ersten Versuche allesamt harmlos, erst in der Schlussphase kam etwas Gefahr auf. So wie in der Nachspielzeit, als André Hahn nach einem Standard den Ball mit dem Kopf gut verlängerte, der im Abseits stehende Jeffrey Gouweleeuw allerdings verhinderte, dass Florian Niederlechner hinter ihm den Ball über die Linie drücken konnte. Es wäre der glückliche Ausgleich gewesen.

Im Training üben die Augsburger oftmals Standardsituationen. Das bestätigte Stefan Reuter. Noch ist der Ertrag dürftig. Auch daran gilt es, weiter zu arbeiten. Vielleicht schon am Montag, auch wenn da kaum Stammspieler dabei sind.

