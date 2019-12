Der ehemalige FCA-Profi Stafylidis kommt bei Hoffenheim nicht in Fahrt

Plus Im Sommer wechselte Konstatinos Stafylidis vom FCA zur TSG Hoffenheim. Zufrieden kann der 26-Jährige dort nicht sein. Am Freitag gibt es ein Wiedersehen.

Das Wirken von Konstatinos Stafylidis im Trikot des FC Augsburg ist unmittelbar mit dieser einen Szene verbunden. In Liverpool hatte er kurz vor Abpfiff die Sensation auf dem Fuß. Er trat per Freistoß gegen den Ball, doch dieser flog nicht ins Tor, sondern touchierte lediglich den rechten Außenpfosten. Liverpool siegte 1:0, jäh ging für den FCA der Traum vom Achtelfinale in der Europa League zu Ende. Und Stafylidis blieb der Heldenstatus verwehrt.

In Augsburg hatte der Grieche im Sommer 2015 einen Vierjahresvertrag unterschrieben, nur selten kam er in dieser Zeit über die Rolle eines Ersatzspielers hinaus. Vertrauen schenkte dem Linksverteidiger uneingeschränkt nur Trainer Dirk Schuster, selbst einmal eher Fußballer fürs Grobe, der die Robustheit des 26-Jährigen schätzte. Dass Stafylidis beim FCA keine Ära prägen wird, deutete sich wiederholt an. Differenzen mit dem Klub traten zutage, als der FCA ihn 2017 vor einem DFB-Pokal für verletzt erklärte, der Spieler indes über die Sozialen Medien das Gegenteil verlautbarte.

Zwischendurch verlieh der FCA Stafylidis nach England verliehen

Zwischendurch ließ sich Stafylidis zum englischen Erstligisten Stoke City verleihen, im Sommer dieses Jahres beendete er nach einer weiteren durchwachsenen Saison endgültig das FCA-Kapitel und wechselte ablösefrei zur TSG Hoffenheim. Für ihn gleichbedeutend mit einem Neuanfang. In einem seiner ersten Interviews in Hoffenheim blickte Stafylidis auf die letzte Saison in Augsburg zurück und sagte: "Es war sehr schwierig für mich."

Nach dem Abgang des Nationalspielers Nico Schulz schien das Feld bereitet. Im Kraichgau sollte ihm endgültig der Durchbruch in der Bundesliga gelingen, er wollte sich etablieren. Unentbehrlich machen. So zumindest der Plan. Geradezu ernüchternd sind daher die ersten fünf Monate an neuer Wirkungsstätte verlaufen. An der Situation des Griechen hat sich grundlegend nichts geändert: Erneut erhalten Mitspieler den Vorzug, erneut sitzt er auf der Ersatzbank.

Das Wiedersehen mit ehemaligen FCA-Kollegen wird eher abseits denn auf dem Platz stattfinden (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN). Nur in sechs der 14 absolvierten Begegnungen stand Stafylidis für die TSG auf dem Rasen – und das, obwohl mit Steven Zuber ein Konkurrent längere Zeit fehlte. Doch Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder bot zuletzt nicht Stafylidis auf, sondern verlagerte kurzerhand das Betätigungsfeld des offensiven Dänen Robert Skov von vorne rechts nach hinten links.

In der Nationalmannschaft ist Linksverteidiger Stafylidis gesetzt

Dem gegenüber steht eine erstaunliche Entwicklung in der Nationalmannschaft. Dort nämlich ist Stafylidis in der Abwehr gesetzt und agierte mitunter als Innenverteidiger. In den jüngsten vier Partien führte seine Landesauswahl gar als Kapitän auf den Platz.