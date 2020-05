vor 50 Min.

Die Einzelkritik: Löwen zeigt nicht nur beim Tor seine Fähigkeiten

Sein Freistoß ebnete den Weg zum Erfolg: Eduard Löwen (links, rechts Philipp Max) erzielte in der Anfangsphase der Partie auf Schalke sehenswert die Führung.

Plus Der FC Augsburg überzeugt im Auswärtsspiel auf Schalke. In der Abwehr gewährt der FCA dem Gegner kaum Tormöglichkeiten, in der Offensive zeigt er sich effektiv.

Von Johannes Graf

Erstmals in seiner Bundesliga-Historie hat der FC Augsburg auf Schalke gewonnen. Beim 3:0 (1:0)-Auswärtserfolg zeigten die Profis von Trainer Heiko Herrlich eine überzeugende Leistung und stoppten den Abwärtstrend der vergangenen Wochen. Diese Noten verdienten sich die Augsburger Spieler.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Andreas Luthe Darf sich inzwischen als Stammkraft zwischen den Pfosten sehen. Erlebte über weite Strecken einen ruhigen Nachmittag auf Schalke – was nicht nur am leeren Stadion lag. Zeigte eine starke Fußabwehr beim Flachschuss von Matondo. Eine kleine Unsicherheit nach einer Flanke fiel nicht ins Gewicht, strahlte darüber hinaus Ruhe aus. Note 2,5 Raphael Framberger Erhielt gegenüber Routinier Stephan Lichtsteiner den Vorzug. Einmal mehr ein engagierter Auftritt des Rechtsverteidigers. Manch technische Schludrigkeit glich er durch viel Einsatz aus, ihm fehlte mitunter Ruhe am Ball. Einmal entwischte ihm Matondo, sonst verteidigte er solide. Note 3,5 Tin Jedvaj Zeigte eine äußerst ansprechende Partie im Abwehrzentrum. Der Kroate war präsent in den Kopfballduellen und kompromisslos mit dem Fuß. Sorgte im Verbund mit Uduokhai dafür, dass Schalkes FCA-Leihspieler Gregoritsch blass blieb. Note 2,0 Felix Uduokhai Gegen Wolfsburg vertraute Trainer Herrlich noch überraschend dem Tschechen Marek Suchy, gegen Schalke verteidigte Uduokhai. Wie Jedvaj an diesem Nachmittag ein ruhender Pol. Agierte mit reichlich Übersicht und klärte brenzlige Situationen durchsetzungsstark. Note 2,5 Philipp Max In der Jugend spielte der Sohn von Martin Max für Königsblau, seit Jahren trägt er inzwischen Rot-Grün-Weiß. Hielt sich streng an defensive Vorgaben, wagte sich selten mit in den Angriff. Ausnahme: Standardsituationen, bei denen er den Ball vors Tor schaufelte. Für Max ein Spiel ohne besondere Vorkommnisse. Note 3,0 Carlos Gruezo Ersetzte Kapitän Daniel Baier im defensiven Mittelfeld. Zeigte seine Kernkompetenz, wenn er aggressiv Schalker Spieler anlief und Bälle eroberte. Mitunter zu ungestüm in den Zweikämpfen, wahrlich ein unangenehmer Gegenspieler. Note 3,5 Rani Khedira Weil Trainer Herrlich Kapitän Baier eine Pause verordnete, führte Khedira die FCA-Elf aufs Feld. Ging keinem Zweikampf aus dem Weg, teilte aus, steckte aber auch ein. Fehlte in dieser Saison einmal wegen einer Gelb-Sperre, darüber hinaus stand er stets in der Startelf. Das unterstreicht Khediras Bedeutung im Mannschaftsgerüst. Note 3,0 Marco Richter Seinen letzten Treffer erzielte der Angreifer Mitte Januar gegen Dortmund. Auch gegen Schalke kam Richter offensiv nicht zur Geltung. Er erledigte seine defensiven Aufgaben gewissenhaft, ließ aber Durchschlagskraft in der Offensive vermissen. Ihm fehlt ein Treffer, der für Selbstvertrauen sorgt. Note 3,5 Eduard Löwen Der Winterneuzugang findet sich beim FC Augsburg immer besser zurecht. Mit seinem traumhaften Freistoßtreffer zur 1:0-Führung ebnete er den Weg zum ersten Augsburger Auswärtssieg auf Schalke. Leistete sich unter Druck zwar einige Ballverluste, insgesamt aber ein ansprechender Auftritt des muskelbepackten Offensivspielers. Note 2,5 Ruben Vargas In der Vorrunde zählte er zu den positiven Überraschungen, in der Rückrunde sucht er nach seiner Form. Dies setzte sich gegen Schalke fort. Der Schweizer nutzte seinen Geschwindigkeitsvorteil zu selten zu gefährlichen Angriffsaktionen und kam kaum in Tornähe. Note 4,0 Florian Niederlechner Inzwischen stellen sich die gegnerischen Teams besser auf den bulligen Angreifer ein. Rackerte und ackerte gegen Schalke und nervte seine Gegenspieler durch permanentes Anlaufen. Durchschlagskraft vor des Gegners Gehäuse ließ er indes vermissen. Note 3,5 Einzelkritik: Sarenren Bazee mit dem Premierentreffer Noah Sarenren Bazee (59. für Vargas) Gegen Wolfsburg kam er erst spät in die Partie, gegen Schalke gewährte ihm Herrlich eine halbe Stunde. Und diese nutzte er eindrucksvoll. Den Schalker Abwehrspieler Sané ließ er ins Leere laufen, den Ball schlenzte er gekonnt ins lange Eck. Sein erster Treffer im FCA-Trikot ließ bei den Augsburgern eine gehörige Portion Anspannung abfallen. Note 2,0 Jan Moravek (70. für Löwen) Kam in der Rückrunde erstmals zum Einsatz und ersetzte den müden Löwen. Fügte sich nahtlos ins taktische Konzept ein und half mit, dass Schalke kaum in Tornähe kam. Reece Oxford (83. für Gruezo) Im Hinspiel unterlief dem jungen Engländer ein folgenschwerer Fehler, der zum Schalker Siegtreffer führte. Ähnliches blieb ihm diesmal erspart. Durfte sich mit seinen Kollegen auf dem Rasen freuen. Sergio Cordova (83. für Niederlechner) Machte den Deckel drauf, wie es so schön heißt. Behielt vor dem Tor die Übersicht und umkurvte Schalkes Torhüter. Mit dem Treffer des Venezolaners war die Partie endgültig entschieden. Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren. Lesen Sie dazu auch die Stimmen zum Spiel: Heute haben wir es richtig geil gemacht" Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen