13.03.2021

Die FCA-Einzelkritik: Starke Flügelzange und ein Totalausfall

Kaum zu fassen: Ruben Vargas bringt den FCA mit der ersten Chance in Führung.

Plus Gegen Mönchengladbach versucht sich das Team des FC Augsburg einmal mehr im kompakten Verteidigen. Der überraschende Erfolg basiert auf dieser Abwehrarbeit.

Von Johannes Graf

Nach der Niederlage gegen Hertha BSC empfing der FC Augsburg am Freitagabend Borussia Mönchengladbach. Doch anders als in Berlin erwies sich der FCA diesmal nicht als Aufbaugegner eines schwächelnden Fußball-Bundesligisten. Im Gegenteil: Überraschend siegte Augsburg mit 3:1 (0:0).

Rafal Gikiewicz Macht sich Hoffnungen, im Sommer mit der polnischen Nationalmannschaft an der EM teilzunehmen. Seine bisherigen Leistungen dienten als Bewerbung. Gegen Mönchengladbach der gewohnt sichere Rückhalt, griff einige Male entscheidend ein. Ließ sich lange Zeit nicht überwinden, beim Ausgleich chancenlos. Note 1,5

Raphael Framberger Zählt zu den schnellsten Außenverteidigern in der Bundesliga. Zeigte einmal mehr eine engagierte Leistung und leistete leidenschaftlich Abwehrarbeit. Fehlerfrei war diese allerdings nicht. Herrlich hatte sich weniger "Gestocher" im Strafraum gewünscht, doch genau das praktizierte Framberger, als er einen Strafstoß verursachte. Zu seinem Glück blieb der Fauxpas folgenlos. Note 3,5

Jeffrey Gouweleeuw Sorgt seit Beginn der Saison dafür, dass der FCA wenige Gegentreffer kassiert. Gegen die Gladbacher Angreifer versuchte er bereits die Ballannahme zu unterbinden. Gelang ihm meistens, aber nicht immer. Leitete mit einem Fehler die erste große Torchance der Gladbacher durch Florian Neuhaus ein. Note 3,5

Felix Uduokhai Auch er macht sich Hoffnungen, zu einem EM-Kader zu gehören. Allerdings nicht dem polnischen, sondern dem deutschen. Ob Löw ihn beruft, hängt von Leistungen gegen Spitzenteams ab. Verhinderte mit letztem Einsatz gegen Valentino Lazaro einen Rückstand, legte dem gleichen Spieler später aber den Ball auf. Note 3,0

Robert Gumny Ersetzte Mads Pedersen, der sich mit Adduktorenproblemen plagt. Gumny erhielt einmal mehr die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen. Zeigte auf der ungewohnten Position des Linksverteidigers Anpassungsprobleme und agierte in einige Szenen unglücklich. Note 3,5

Tobias Strobl Sprach kürzlich davon, dass er sich an den Defensivfußball des FCA erst gewöhnen musste. Gegen seinen ehemaligen Klub sollte er das Spiel aus dem Mittelfeld heraus gestalten. Gelang ihm nur selten, weil er laufend Löcher stopfen musste. Blieb in Summe blass. Note 4,0

Rani Khedira Der Einsatz von Carlos Gruezo schien möglich, doch Herrlich setzte erneut auf Khedira. Verrichtete sein Tagwerk in bekannter Manier: unauffällig. Bei eigenem Ballbesitz wählte er oft die Sicherheitsvariante. Ein durchschnittlicher Auftritt. Note 3,0

Daniel Caligiuri Seine Formkurve zeigte zuletzt stetig nach unten. Wirkte zuletzt müde, zudem fehlten seinen ruhenden Bällen Schärfe und Präzision. Gegen Gladbach nicht wirklich verbessert. Allerdings an einer wichtigen Szene beteiligt: Bereitete das 1:0 vor. Note 4,0

Laszlo Benes erwischte einen gebrauchten Abend

Laszlo Benes Schon wieder einer, der im Sommer nicht urlauben sondern eine EM spielen möchte. Ließ sich dafür sogar von Mönchengladbach zum FCA ausleihen. Wollte seinem Stammverein beweisen, dass er bei ihm mehr Spielpraxis verdient gehabt hätte. Hatte einen unglücklichen Start, als er auf dem Ball ausrutschte. Danach ermöglichte er Gladbachs Stindl eine Torchance. Ein äußerst misslungener Abend für die Leihgabe. Note 5,5

Marco Richter Musste längere Zeit auf einen Startelfeinsatz warten. Wurde nach der U21-EM 2019 mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht, konnte diesmal zeigen, warum er Interesse geweckt hatte. Näherte sich mit einem Schuss als erster Augsburger des Gegners Tor an. Belebte die Offensive und verdiente sich mit seiner Leistung den Siegtreffer. Note 2,0

André Hahn In Mönchengladbach betrat er die große Bühne und spielte in der Champions League. Inzwischen wieder in der Augsburger Realität angekommen. Malochte, zerfurchte den Rasen und setzte alle Mittel ein, die ihm zur Verfügung standen. Auch Feinfüßigkeit zählte dazu. Wie beim entscheidenden 3:1 zu bestaunen. Note 3,0

Ruben Vargas (46. für Benes) Hat in den vergangenen Wochen seinen Stammplatz verloren. Sollte durch seine Technik und Schnelligkeit das Offensivspiel beleben. Wirkungsvoller hätte seine Einwechslung nicht sein können, erzielte per Kopf die Führung. Note 2,0

Reece Oxford (67. für Strobl) Verstärkte als Innenverteidiger die Abwehrkette und verhinderte gegen Alassane Plea den Rückstand.

Carlos Gruezo (67. für Caligiuri) Ihm wurde ein Startelfeinsatz zugetraut, saß aber auf der Bank. Verteidigte gewohnt aggressiv.

Michael Gregoritsch (90.+2 für Richter) Der Wechsel brachte Zeit.

Noah Sarenren Bazee (90.+2 für Hahn) Siehe Gregoritsch.

Benotet werden Spieler, die mindestens 30 Minuten im Einsatz waren.

