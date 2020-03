Die Fans des FC Augsburg haben in der Hopp-Thematik richtig reagiert

Plus Mit der Wiedereinführung der Kollektivstrafen hat der DFB die Fanszenen gegen sich aufgebracht. Die FCA-Fans haben auf ihre Weise darauf aufmerksam gemacht.

Natürlich haben sich auch die Ultras des FC Augsburg für die bundesweiten Protestaktionen der Szene etwas einfallen lassen. Doch lenkten sie mit ihren Bannern die Aufmerksamkeit auf das tiefer liegende Problem, das sich unter der Solidarisierung der aktiven Fanszenen, die sich sonst eigentlich durch gegenseitige Abneigung auszeichnen, verbirgt.

Sie zeigten am Samstag vier Banner: Auf einem stand: "August 2018: DFB schafft Kollektivstrafen ab", darunter war zu lesen: "Februar 2020: DFB führt Kollektivstrafen wieder ein", dann folgte ein vollkommen überflüssiges "F... dich DFB". Und dann wurde das durchgestrichene DFB-Emblem unübersehbar hochgezogen.

Die Ultras werfen dem DFB vor, im Zuge der wiederholten, unsäglichen persönlichen Diffamierungen von Dietmar Hopp durch die Dortmunder Fans, die Kollektivstrafe wieder eingeführt zu haben.

In Dortmund werden viele für das Vergehen einzelner bestraft

Eine auf Bewährung ausgesetzte Strafe vom November 2018 trat am 21. Februar wieder in Kraft, nachdem BVB-Fans trotz der bestehenden Bewährung Hopp beim Gastspiel am 20. Dezember 2019 zum wiederholten Male beleidigt hatten. Nun müssen Dortmunder Fans in allen nationalen Pflichtspielen bis 21/22 in Hoffenheim draußen bleiben. Viele werden also für die Verfehlungen Einzelner bestraft, was durchaus diskutabel ist.

Genau auf diese Kollektivstrafen hatte der DFB vor zwei Jahren verzichtet, um das angespannte Verhältnis zur Fanszene zu entkrampfen. Nun eskaliert es. Die FCA-Ultras haben darauf aufmerksam gemacht. Nicht so effektheischend wie ihre Kollegen in den anderen Stadien, aber dafür mit mehr Verstand.

