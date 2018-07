vor 35 Min.

Die Testspiele des FC Augsburg in der Übersicht FC Augsburg

Trainer Manuel Baum mit Fredrik Jensen (rechts) und Felix Götze. Zwei weitere Testspiele gegen Gladbach und Newcastle United stehen in dieser Woche an. Beide sind im Live-Stream zu sehen.

Der FC Augsburg will seine Form in Spielen gegen Gladbach und Newcastle United beweisen. Im Live-Stream des FCA werden beide Partien übertragen.

Als Testspiele beim Bundesligisten FC Augsburg stehen folgende Partien an: Am 26. Juli geht es in Rottach-Egern gegen Gladbach, am 4. August tritt der FCA in Newcastle gegen United an. Beide Spiele sind live und kostenlos im Stream des FCA zu sehen.

Schieber und Schmid markierten die ersten Tore für den FCA

Wenn es nach Trainer Manuel Baum geht, sollen seine Schützlinge die aufsteigende Form des jüngsten Testspiels bestätigen: Zweimal konnten die FCA-Fans am Samstag beim Testspiel gegen die Würzburger Kickers jubeln: Neuzugang Julian Schieber und Jonathan Schmid sorgten mit ihren Toren für den 2:0-Sieg im Augsburger Rosenaustadion.

34 Bilder Das ist der aktuelle FCA-Kader Bild: Ulrich Wagner

Wer keine Zeit hat, sich die Spiele gegen Gladbach und Newcastle United live vor Ort anzusehen, hat Glück: Der FCA bietet einen Live-Stream hier über seine Facebook-Seite an. Alternativ können sich Fans die Spiele hier über YouTube live anschauen. Zu sehen sind dabei nicht nur die Neuzugänge wie Fredrik Jensen oder Felix Götze, sondern auch die neue Arbeitskleidung des FC Augsburg. Gegen Würzburg lief das Team erstmals in den neuen Trikots auf. Bei der Farbauswahl ist der Verein sich treu geblieben und orientiert sich im 111. Jahr seines Bestehens an seinen Klub-Farben. Das Heimtrikot ist vornehmlich in weiß gehalten und hat rote und grüne Elemente. Zudem erinnert das Dress für die Spiele in der WWK-Arena vom Design her an ein historisches Trikot von Helmut Haller aus dem Jahr 1974.

FC Augsburg: Die Testspiele

Bevor der FC Augsburg am 25. August das erste Bundesliga-Duell der neuen Saison gegen Aufsteiger Düsseldorf bestreitet, stehen einige Testspiele an. Hier die komplette Übersicht:

FCA - FC Middlesbrough 2:1

Mittwoch, 18. Juli, 18.30 Uhr, Bad Wörishofen

SC Olching - FCA 0:3

Donnerstag, 19. Juli, 19 Uhr, in Olching

FCA – Gladbach

Donnerstag, 26. Juli, 19 Uhr, in Rottach-Egern

Newcastle United – FCA

Samstag, 4. August, 15 Uhr, in Newcastle

FCA – Athletic Club Bilbao

Sonntag, 12. August, 15.30 Uhr, WWK ARENA Augsburg

(eisl)

