vor 28 Min.

Diese Spiel-Ideen hat Trainer Weinzierl für den FCA

Plus Dem Coach ist zuletzt in der Spielweise die Augsburger Identität verloren gegangen, die möchte er wiederbeleben. Dabei soll ihm mit Rainer Maurer ein erfahrener Mann als Assistent helfen.

Von Marco Scheinhof

Markus Weinzierl ist direkt. Mit Scheu vor Kritik hält er sich erst gar nicht auf. Er spricht klar an, was ihm in den vergangenen Spielen des FC Augsburg aufgefallen ist. Der neue Trainer hat dabei eine klare Meinung, die er sich nach intensivem Studium gebildet hat. Er hatte sich jede Partie des FCA zuletzt angesehen. „Mir ist so ein bisschen die Identität verloren gegangen“, sagte Weinzierl. In eine ähnliche Richtung ging zuletzt auch immer wieder die Kritik der FCA-Verantwortlichen. Was auch daran lag, dass unter seinem Vorgänger Heiko Herrlich keine spielerische Entwicklung gelungen war.

