Disneyland, Tattoos, Delfine: So verbringen die FCA-Stars den Sommer FC Augsburg

Die Spieler des FC Augsburg nutzen die Sommerpause, um Kraft zu tanken, neue Frisuren zu versuchen oder auf Tuchfühlung mit Meerestieren zu gehen.

Von Florian Eisele

Während die Weltmeisterschaft in Russland läuft, lautet das Motto für die meisten Kicker des FC Augsburg: Entspannen. Lediglich der Südkoreaner Ja-Cheol Koo und Alfred Finnbogason, der für die Isländer das erste Tor bei einer WM schoss, sowie der Japaner Takashi Usami sind auch bei dem Turnier im Einsatz. Ihre Mitspieler beim FCA nutzen die Zeit auf unterschiedliche Weise.

Michael Gregoritsch: Der österreichische Toptorschütze lässt es sich in der Sonne mit ein einigen seiner "Spezln" gutgehen. Auf Ibiza spannt er zusammen mit einigen Kickern, darunter Alexander Rother (Grazer AK), Albert Vallci, Matthias Maak (beide Wacker Innsbruck), Paul Pajduch (Mettersdorf), Robert Kurzmann (Wildon). Und ab und zu ist natürlich auch Zeit für ein spontanes Gruppenbild.

Kevin Danso: Ebenso wie Martin Hinteregger hat Kevin Danso nach der Saison noch mit der Nationalmannschaft eine Extraschicht eingelegt und ganz nebenbei die deutsche Elf geschlagen. Danach hat er sich auf der griechischen Insel Mykonos ein paar Sonnentage gegönnt - und schreibt auf Instagram: "Vacation mode on", also "Ferienmodus an". Das heißt natürlich nicht, dass man bei einem Strandbild darauf verzichten kann, die Muckis anzuspannen. Vor der Saison ist bekanntlich nach der Saison, Ferienmodus hin oder her.

Philipp Max: Noch ein FCA-Spieler, der die Sonne von Mykonos genossen hat: Philipp Max verbrachte mit seiner Lebensgefährtin Annabell ein paar Tage auf der Insel. Ob es dort zu einer Begegnung mit Kevin Danso gekommen ist, ist zumindest in den Urlaubsfotos nicht dokumentiert. Eines ist aber sicher: Die Frisur sitzt auch in Griechenland.

Jeffrey Gouweleeuw und seine Familie verbrachten einige Tage im Disneyland Paris. Bild: Edanabrk Instagram

Jeffrey Gouweleeuw: Der niederländische Innenverteidiger verbringt die Sommerpause größenteils in seinem Heimatland. Dort bekam zuerst von seiner Lebensgefährtin Edana Raquel die dringliche Anweisung, den FC Augsburg nicht zu verlassen und besuchte danach das Disneyland Paris.

#Valldemossa ☀ Ein Beitrag geteilt von Andreas Luthe (@andreas.luthe) am Jun 16, 2018 um 7:13 PDT

Andreas Luthe: Ob der Keeper nächste Saison die Nummer eins in Augsburg ist, ist nicht sicher. Sowohl Fabian Giefer als auch ein potentieller Neuzugang sollen laut Trainer Manuel Baum noch ins Rennen um den Kasten eingreifen. Luthe probt auf Mallorca schon mal die Siegerposen am Sonnenuntergang und beweist in dieser Hinsicht absolute Tauglichkeit für den Status als Stammtorwart.

☀ Ein Beitrag geteilt von Daniel Baier (@danibaier10) am Jun 7, 2018 um 12:43 PDT

Daniel Baier: Der Kapitän des FC Augsburg hat sich in der Sommerpause ein paar ruhige Tage verordnet - und holte sich dabei Streicheleinheiten von einem Delfin ab.

♂ Ein Beitrag geteilt von Sergio Córdova (@sergiocordova22) am Mai 27, 2018 um 10:10 PDT

Sergio Cordova: Besonders fleißig hat Sergio Cordova die Sommerpause in seiner Heimat Venezuela sowie in Miami genutzt: Beim Tätowierer seines Vertrauens gab es zuerst einen Satz neuer Schriftzüge, bevor sein Friseur ihm das Haupthaar blondierte. Zumindest letzteres hat aber offenbar nicht dauerhaft das Gefallen des Angreifers gefunden: Mittlerweile ist das Blond wieder verschwunden.

#holidays ☀✌ Ein Beitrag geteilt von MH7 (@marcelheller7) am Jun 1, 2018 um 11:04 PDT

Marcel Heller: Der Außenbahnspieler blickt auf eine eher wechselhaft Saison zurück: Ein Tor gelang ihm in seinem ersten Jahr beim FCA nicht, dafür verabschiedete er sich mit einer Roten Karte in Berlin in die Sommerpause. Ob er deshalb beim Urlaub auf Kreta so gedankenverloren in den Pool blickt? Zusammen mit Freundin Verena Laurenz ging es danach zur Sicherheit noch weiter nach Ibiza.

