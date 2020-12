vor 18 Min.

Einzelkritik: FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw sorgt für späten Jubel

Plus Der Kapitän erzielt in der 85. Minute den Siegtreffer für den FC Augsburg beim 1:0 in Bielefeld. Lange Zeit aber fehlte erneut die spielerische Qualität im Mittelfeld.

Von Marco Scheinhof

Ruben Vargas leicht angeschlagen, Florian Niederlechner gesperrt und Iago weiter verletzt – wie angekündigt hatte Heiko Herrlich seine Startelf beim Auswärtsspiel des FC Augsburg bei Arminia Bielefeld umgebaut. Das reichte für einen ganz wichtigen 1:0-Erfolg.

Rafal Gikiewicz Der Torwart hatte sich für ein kurzärmliges Trikot entschieden. Bei knapp neun Grad zu Spielbeginn eine nachvollziehbare Entscheidung. Im Laufe des Abends dürfte ihm aber kalt geworden sein. War zunächst kaum gefordert, was Torhüter nicht wirklich mögen. Kam in der 50. Minute wagemutig bei einem hohen Ball aus dem Tor und prallte dabei mit Cordova zusammen. Den Ball bekam er dabei nicht, dafür einen ordentlichen Schlag auf die Brust. Note 3,0

Rafal Gikiewicz prallt hier mit Sergio Cordova zusammen. Bild: Friso Gentsch, dpa

Raphael Framberger Der Rechtsverteidiger hat die Rasenfläche auf seiner Seite mächtig strapaziert. Durch seine vielen Läufe in die Offensive, aber auch durch seine Grätschen, um schnelle Gegenstöße der Bielefelder zu verhindern. War wie immer sehr fleißig. Note 3,5

Reece Oxford Weil Iago auf der linken Seite fehlte und Felix Uduokhai auf dessen Position rückte, kam Oxford ins Team. Er verteidigte in der Zentrale neben Gouweleeuw. Machte das vor allem in der Luft ganz gut, beim Stellungsspiel bekam er häufig Hinweise von Torwart Gikiewicz. Leistete sich in der ersten Halbzeit einen falschen Einwurf, was in dieser Form in der Bundesliga sehr selten zu sehen ist. Note 3,0

Jeffrey Gouweleeuw Der Kapitän ließ nur wenige Räume offen. Seine langen Diagonalpässe fanden allerdings auch selten einen Abnehmer. Er spielte in der 58. Minute einen starken Pass auf Richter, dessen Schuss aber flog über das Tor. In der 67. Minute verlor er den Ball, was Marcel Hartel eine gute Schusschance ermöglichte. Sein großer Moment kam in der 85. Minute, als er nach vorne marschierte, den Ball zu Caligiuri spielte, ihn wieder zurückbekam und zum 1:0 traf. Note 2,5

Felix Uduokhai fühlt sich als Linksverteidiger nicht wohl

Felix Uduokhai Auf der Position des linken Verteidigers fühlt sich Uduokhai nicht wirklich wohl. Das erkannten auch die Gastgeber, die ihre gefährlichen Angriffe fast allesamt über ihre rechte Seite vorbereiteten. In der Offensive war von Uduokhai überhaupt keine Spielbeteiligung zu erkennen. Das überrascht aber auf der für ihn ungewohnten Position nicht wirklich. Bundestrainer Joachim Löw hatte ihn vor wenigen Wochen ja auch wegen seiner Fähigkeiten als Innenverteidiger für die Nationalmannschaft nominiert. Wegen der Personalnot auf links aber musste Heiko Herrlich handeln. Note 4,0

Rani Khedira Er war wie schon gegen den FC Schalke 04 einer von drei gelernten Sechsern in der Startformation. Hatte seine gewohnt defensive Position und genug damit zu tun, die Räume für die Bielefelder zu verengen. Klappte nicht immer, vor allem dann nicht, wenn seine offensiven Kollegen den Ball überraschend verloren. Note 3,5

Carlos Gruezo Auch nach vielen anstrengenden Wochen behält Gruezo seine giftige, körperbetonte Spielweise bei. Hat aber auch immer das gesamte Spielfeld im Blick, was er durch häufige Seitenwechsel zeigt. Note 3,5

FCA-Top-Scorer Daniel Caligiuri auf ungewohnter Seite

Daniel Caligiuri Bielefeld hatte den FCA-Topscorer über die rechte Seite erwartet. Diesmal aber spielte der Routinier links, und das auch eher defensiv. Er hatte genug damit zu tun, Uduokhai zu unterstützen. Da blieb nur wenig Spielraum für offensive Aktionen, aber immerhin für die Vorbereitung zum Siegtreffer von Gouweleeuw. Note 3,0

Tobias Strobl Schon gegen Schalke war der ehemalige Gladbacher der offensivste der drei gelernten Sechser. Das war auch in Bielefeld so. Viele auffällige Aktionen aber hatte er nicht. Seine Pässe waren überraschend ungenau und er rutschte mehrfach weg. Note 4,0

Tobias Strobl (Mitte) spielte wieder im offensiven Mittelfeld. Bild: Friso Gentsch, dpa

Marco Richter erstmals in dieser Saison in der Startelf des FC Augsburg

Marco Richter Für das FCA-Eigengewächs war es der erste Einsatz von Beginn an in dieser Saison. Er wollte von Anfang an zeigen, dass er künftig fest in die Startelf gehört. Hatte gleich mehrere Abschlüsse, die ihm aber nicht wirklich gelangen. Zeigte viel Einsatz und war eine Bereicherung in der Offensive. Wurde in der 59. Minute allerdings ausgewechselt, was ihn mächtig ärgerte. Klatschte Trainer Herrlich zwar ab, trat aber unmittelbar danach einen Ball wütend weg. Note 3,0

Michael Gregoritsch Der Österreicher hatte einen schweren Stand. Er bekam nur wenige Bälle und musste sich massiver Angriffe der Bielefelder Verteidiger erwehren. Hob aber immer anerkennend den Daumen bei jedem Passversuch seiner Mitspieler. Auch wenn diese im Niemandsland landeten. Note 4,0

Alfred Finnbogason Führte sich gleich mit einem guten Pass ein, schaffte aber danach kaum eine Belebung der in der zweiten Hälfte schwachen Offensive. Note 4,0

Robert Gumny Der Pole machte mit einigen guten Hereingaben auf sich aufmerksam, nachdem er in der 59. Minute für Framberger eingewechselt worden war. Note 3,0

Ruben Vargas Sorgte nach seiner Einwechslung für Entlastung.

Benotet werden nur Akteure, die länger als 30 Minuten spielten.

Lesen Sie dazu auch

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen