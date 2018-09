21:35 Uhr

Einzelkritik: FCA-Spieler überzeugen gegen Freiburg in allen Bereichen FC Augsburg

Beim 4:1-Sieg des FC Augsburg gegen Freiburg zeichnen sich viele Spieler aus. Unter anderem glänzt Caiuby als permanenter Unruheherd und Torschütze.

Von Johannes Graf

Nach dem überraschenden Punktgewinn in München hat der FC Augsburg den ersten Heimsieg in dieser Bundesligasaison geholt (zum Spielbericht geht es hier). Beim 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den SC Freiburg zeigte die Mannschaft von Trainer Manuel Baum eine überzeugende Leistung. Hier die Einzelkritik.

Andreas Luthe: Darf sich nach seiner überzeugenden Leistung in München weiter beweisen. Auszeichnen konnte er sich lange nicht, weil seine Abwehrspieler ordentlich verteidigten. Änderte sich in der zweiten Spielhälfte. Konnte das Gegentor nicht verhindern. Note 2,5

Jonathan Schmid: In München nicht eingesetzt, kehrte er gegen seinen ehemaligen Klub auf die rechte Abwehrseite zurück. Ihm fehlt die Dynamik eines Framberger, sein Auftritt war allerdings solide. Beim Eigentor schuldlos. Note 3,0

Jeffrey Gouweleeuw: Seit Wochen in überragender Form. Verrichtet unaufgeregt seine Aufgaben und unterbindet Torchancen allein durch sein Stellungsspiel. Fühlte sich wohl unterfordert, bereitete daher den zweiten Treffer vor. Machte eine unglückliche Figur beim Freiburger Anschlusstreffer. Note 2,5

Martin Hinteregger: Ist allein wegen seiner Einstellung ein bedeutender Faktor. Hatte mit den Freiburger Angreifern kaum Probleme. Und war trotzdem an einem Gegentreffer beteiligt, indem er Schmid anschoss. Note 3,5

Philipp Max: Gegen Bayern waren seine defensiven Qualitäten gefragt, gegen Freiburg sollte er sich verstärkt in die Offensive einschalten. An seinem 25. Geburtstag hatte er doppelt Grund zu feiern. Note 3,0

Perfekte Rückkehr für Finnbogason

Daniel Baier: Spulte im Mittelfeld ein gewohnt hohes Laufpensum ab, setzte in der Anfangsphase zudem zu manchem Tempolauf an. War defensiv weniger gefordert und machte sich um den eigenen Spielaufbau verdient. Note 3,0

Rani Khedira: Hat sich zum absoluten Stammspieler entwickelt. Wird wegen seiner Flexibilität geschätzt. Diesmal nicht im Abwehrzentrum, sondern darin gefordert, Gegenspieler anzulaufen. Warf sich in einen Schuss und verhinderte so den Ausgleich (64.). Note 2,5

Marco Richter: Nach einer Pause wieder in der Anfangsformation. Wirkte erholt und war von den Freiburger Spielern kaum zu kontrollieren. Verpasste knapp die Führung. Nach der Pause kaum noch mit offensiven Impulsen. Note 3,5

Michael Gregoritsch: Weil Finnbogason als Stoßstürmer zurückkehrte, rückte er ins offensive Mittelfeld. Fühlt sich auf dieser Position spürbar wohler. Wertvoll als Doppelpassspieler. Kurz nach der Pause scheiterte er mit einem eleganten Lupfer am Torwart und einem Kopfball übers Tor. Note 2,5

Caiuby: Wusste in München nicht zu überzeugen, diesmal ein permanenter Unruheherd in den gegnerischen Reihen. Scheiterte in der Anfangsphase an Freiburgs Torwart, erzielte dann aber mit Wucht per Kopf die Führung. In der zweiten Spielhälfte bedeutend unauffälliger und fehlpassbehaftet. Note 3,0

Alfred Finnbogason: Eine perfekte Rückkehr. Im bis dahin letzten Heimspiel gegen Freiburg hatte der Isländer drei Mal getroffen. Auffällig war zunächst nur sein rosafarbenes Schuhwerk. Änderte sich nach einer halben Stunde, als er formvollendet mit der Ferse zum 2:0 traf. Provozierte einen Strafstoß, den er selbst verwandelte. Und erzielte letztlich wieder drei Treffer gegen Freiburg. Note 1,0

13 Bilder Finnbogason wird mit drei Treffern zum FCA-Star des Tages Bild: Ulrich Wagner

Diese FCA-Spieler wurden eingewechselt

Ja-Cheol Koo (70. für Gregoritsch): Nach überstandener Knieblessur zurück im Kader. Fügte sich nahtlos ins Mannschaftsgefüge ein.

André Hahn (74. für Richter): Erstmals in dieser Saison nicht in der Startelf. Bereitete das 4:1 vor.

Felix Götze (84. für Baier): Trotz Tors in München auf der Ersatzbank. Durfte in den letzten Minuten noch mitspielen.

