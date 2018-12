22:31 Uhr

Einzelkritik: Hinteregger wird unfreiwillig zum Spieler des Spiels FC Augsburg

Der Österreicher trifft zur Führung, muss dann aber mit ansehen wie diese verspielt wird. Schwacher Auftritt von Philipp Max.

Von Florian Eisele

Wieder nicht gewonnen: Trotz einer 1:0-Führung des FC Augsburg spielte das Team von Trainer Manuel Baum am Ende 2:2 beim Bundesliga-Konkurrenten Hertha BSC Berlin. Nachfolgend die Spieler in der Einzelkritik:

Andreas Luthe Der Schmerzensmann des FCA (Zunge, Zahn, gebrochener Finger) dürfte froh sein, wenn am Sonntagabend die Hinrunde vorbei ist und die Festtage in der Eistonne verbringen. Zeichnete sich mit Paraden gegen Mittelstädt (23.) oder Selke (54.) aus. Fehlerfrei war es aber auch diesmal nicht, was Luthe in Berlin ablieferte. Vor dem zweiten Gegentor hielt er zwar den Schuss von Lazaro. Weil der Keeper den Ball aber statt zur Seite zur Mitte abwehrte, musste Duda nur noch einschieben. Note 4

Jonathan Schmid Wie schon gegen Schalke war der Franzose das einzige Mitglied der Tattoo-Gang um Caiuby und Stafylidis, das den Sprung in die Startelf packte. Der Rechtsverteidiger bereitete die Führung durch Hinteregger per Ecke vor und fütterte seine Mitspielern mit weiteren guten Hereingaben, die aber Finnbogason und Gregoritsch nicht verwerten konnten. Baute zum Ende des Spiels immer mehr ab. Note 3,5

Martin Hinteregger Der Österreicher musste erstmals in dieser Bundesliga-Saison auf seinen Partner in der Innenverteidigung, Jeffrey Gouweleeuw, verzichten. Tröstete sich mit einem mustergültig eingesprungenen Kopfball zum 1:0 über den Trennungsschmerz hinweg. Wurde unfreiwillig zum Mann der ersten Halbzeit: Vor dem Ausgleich knockte ihn Selke in einem Kopfballduell aus. Als Hinteregger daraufhin behandelt wurde, fiel kurz darauf das zweite Berliner Tor. Kann immerhin sagen, mit beiden Gegentoren nichts zu tun zu haben. In der Halbzeit war das Spiel für ihn beendet. Note 2,5

Kevin Danso Kam mit 17 absolvierten Bundesligaminuten in dieser Saison zu seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Spielzeit. Verrichtete seinen Dienst anfangs etwas nervös und beschränkte sich auf Befreiungsschläge. In einigen Situationen sah man ihm die mangelnde Spielpraxis deutlich an. Note 3,5

Philipp Max Der einstige Vorlagenkönig der Liga wartet seit dem 3:4 gegen Dortmund auf einen Scorerpunkt. Am Dienstagabend kam kein weiterer hinzu, dafür einige Fehlpässe und verunglückte Flanken. Ein dicker Patzer hätte beinahe das dritte Berliner Tor verursacht. Note 4,5

Daniel Baier Führte sich in der ersten Spielminute mit einem Foul ein. Musste in der ersten Halbzeit ebenfalls kurzzeitig behandelt werden – das hielt ihn aber nicht davon ab, gleich einen wichtigen Schuss zu blocken. War für die zur zweiten Halbzeit immer stärker veränderte FCA-Elf ein wichtiger Fixpunkt. Note 3

Rani Khedira Der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler kam auch gegen Berlin auf mehreren Positionen zum Einsatz: zu Beginn im defensiven Mittelfeld, dann nach der Auswechslung Hintereggers als Innenverteidiger. Rettete nach einer guten Stunde gegen Selke. Note 3,5

Dong-Won Ji Noch ein Startelfdebütant in der Bundesliga: Ji durfte nur in der ersten Pokalrunde gegen Steinbach von Beginn an ran. Biss sich nach zaghaftem Beginn etwas besser in die Partie, ohne aber großartig zu glänzen. Note 4

Michael Gregoritsch Das „Gregerl“spielt in der Hinrunde deutllich unter seinen Möglichkeiten. Den Fleiß konnte man ihn in Berlin nicht abstreiten. Hatte eine gute Aktion nach einer Schmid-Ecke. Note 4

Ja-Cheol Koo Machte eines seiner besseren Spiele für den FCA. Spulte viele Kilometer ab, grätschte und leitete im Mittelfeld etliche Aktionen ein. Traf nach Doppelpass mit Finnbogason zum zweiten Mal in dieser Saison. Note 2,5

Alfred Finnbogason Es bleibt dabei: Ganz fit wirkt der Dauerpatient des FC Augsburg nicht. Dem Isländer ging während der Partie immer mehr die Puste aus und wurde folgerichtig nach einer Stunde durch Cordova ersetzt. Nutzte einen seiner nur 24 Ballkontakte aber dazu, eine starke Torvorlage per Doppelpass mit Koo zu geben. Ist nach Luthe der zweite Fall für die Eistonne in der Winterpause. Note 3

Jan Moravek (ab 46. Minute für Hinteregger) Der Tscheche schaffte es in der zweiten Halbzeit nicht, eine Ordnung ins Mittelfeld des FCA zu bringen. Viele überhastete Aktionen, aber wenig was die zum Ende hin immer besser ins Spiel kommende Berliner Mannschaft aus dem Tritt hätte bringen können. Note 4

Cordova (ab 61. Minute für Finnbogason) Der Venezolaner konnte keine Akzente setzen, kam aber auch kaum zu Ballkontakten. Ohne Bewertung

Julian Schieber Kam in der Schlussminute für Gregoritsch. Ohne Bewertung

Es werden nur Spieler bewertet die mindestens 30 Minuten gespielt haben.

