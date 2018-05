vor 35 Min.

Einzelkritik: Hitz zum Abschied zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk

Der FC Augsburg hat seine Chancen gegen Schalke 04 nicht gut genug verwertet. Auf Marwin Hitz aber war noch einmal Verlass. Die Noten der FCA-Spieler.

Von Wolfgang Langner

Im letzten Heimspiel der Saison unterlag der FC Augsburg dem FC Schalke unglücklich mit 1:2. In der mit 30.660 Zuschauern ausverkauften Arena lag es vor allem an der mangelnden Chancenverwertung, dass der FCA die Punkte abgeben musste. Die Einzelkritik.

Marwin Hitz Der Schweizer, der den FCA am Ende der Saison verlässt, durfte noch einmal ein Bad in der Menge nehmen. Er wurde gebührend verabschiedet. Zumal er, wie immer, wie ein Schweizer Uhrwerk funktionierte. Mit Blick auf die Gegentore war er machtlos. Note 2

Jonathan Schmid Nicht ganz so stark wie in jüngster Vergangenheit. Vor allem in den Zweikämpfen wurden Schwächen sichtbar. Allerdings in den Druckphasen des eigenen Teams konnte auch er hin und wieder glänzen. Note 3,5

Jeffrey Gouweleeuw Wie er einmal in der zweiten Halbzeit Guido Burgstaller den Ball abnahm, war schon große Klasse. Das sind Aktionen, die den Niederländer auszeichnen. Allerdings vertändelt er dann auch wieder mal leichte Bälle. Note 3

Martin Hinteregger Verschätzte sich einmal bei einem Kopfball gewaltig, war aber ansonsten präsent und meistens hellwach. Sein Stellungsspiel ist dabei ein großes Plus. Note 3

Philipp Max Erzielte das einzige Tor für den FCA an diesem Nachmittag. War dazu auch sehr laufstark und bediente oft klug seine Kollegen. Manchmal vielleicht etwas zu hektisch. Note 2,5

Daniel Baier Beim Freistoß, der zum Tor für den FCA führte, zeigte er wieder einmal seine ganze Routine. Allerdings merkte man Baier auch deutlich an, dass ihm aufgrund seiner Krankheit noch der letzte Biss gefehlt hat. Am Ende ging ihm dann die Luft aus und er wurde nach 79 Minuten für Cordova ausgewechselt. Note 3

Rani Khedira Löste seine Aufgabe gegen Leon Goretzka gut, konnte aber wenig Impulse nach vorne setzen. War nach dem Wechsel stärker, als in der ersten Hälfte. Für ihn kam kurz vor dem Abpfiff Kevin Danso. Note 3,5

Marco Richter Bot eine starke Partie und wirkte sehr frisch in seinen Aktionen. Der Stürmer kommt immer besser in Schwung. Das riecht in der kommenden Saison nach einem Stammplatz. Machte nach 72 Minuten Platz für Moravek. Note 2

Michael Gregoritsch Irgendwann geht es halt nicht mehr. Schon in den letzten beiden Spielen war Gregoritsch auch wegen einer Grippe nicht ganz fit. Nach dem Spiel in Berlin kamen Oberschenkelprobleme dazu. "Gregerl" wollte sich "reinbeißen." Das hat nicht geklappt. Note 5

Caiuby Spielte gegen Schalke vor allem in der zweiten Hälfte immer wieder seine Schnelligkeit aus. Vor der Pause kam Caiuby nicht so richtig in die Gänge. Note 3,5

Alfred Finnbogason War gleich in der Anfangsphase nah dran an seinem 13. Saisontor. Hatte auch später noch zwei bis drei gute Aktionen, aber für ein Tor reichte es nicht mehr. Note 3,5

Jan Moravek Spielte nach seiner Einwechslung gut mit und war sofort an einer Chance beteiligt. Vor allem immer sehr ballsicher.

Sergio Cordova Bekam noch ein paar Minuten Einsatzzeit und kam nach 79 Minuten für Baier.

Kevin Danso Wenige Minuten nach seiner Einwechslung kam auch schon der Schlusspfiff.

